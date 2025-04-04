Teknik direktör Eyüp Saka hedeflerini gazetemize anlattı: Gençleri futbola sunmak ilk hedef

Yayınlanma: 04.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 04.04.2025 - 04:00

Oyuncularına güven aşılayan ve hem Bordo-Mavili kulübün hem de Türk futbolunun geleceğinde onların katkısı olacağına inanan Saka, hedeflerini Cumhuriyet’e anlattı.

- UEFA Gençlik Ligi’nde yarı finale çıktınız. Bu büyük başarı hakkında neler söylemek istersiniz?

EYÜP SAKA: İtalya’nın hem Inter hem Juventus hem de Atalanta takımlarını eleyerek buraya gelmek bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Kulübümüz, çocuklarımız, çocuklarımızın gelişimi adına çok önemli bir organizasyonda böyle bir başarı elde etmek bizi çok gururlandırıyor.

‘EKREM’İN AYAĞINA SAĞLIK’

- Galibiyet golünü atan Ekrem Terzi’ye “Maçın kahramanı sen olacaksın” demiştiniz, aranızdaki diyaloğu dinleyebilir miyiz?

EYÜP SAKA: Maçın planlamasını yaparken oluşturduğumuz kadroda Ekrem’i sonradan oyuna dahil etmek üzerine bir plan yapmıştık. Haliyle Ekrem’in de beklentisi biraz oynamak yönünde olunca, maçtan önce onunla konuşma ihtiyacı duydum. Ona neyi, ne için yaptığımızı anlattığımda, nasıl bir planlama içerisinde olduğumuzu söylediğimde o da buna doğru karşılık verdi. “Maçın kahramanı atacağın golle sen olacaksın, yeter ki doğru oyunu doğru şekilde planlayıp uygulayalım” dedim ona. O da “Tamam hocam, teşekkür ederim” dedi. Maçın içerisinde de onu oyuna alırken tekrarladım aynı şeyi “Ekrem bu maç senin maçın artık. Yapılması gerekeni yap” diye. O da sağolsun girer girmez yaptı. Çok teşekkür ediyoruz, ayağına sağlık diyorum.

‘YARI FİNAL ZOR OLACAK’

- Yarı finalde son şampiyon Olympiakos’u eleyen Salzburg’la karşılaşacaksınız. Rakibinizin piyasa değeri birçok Süper Lig ekibinden fazla. Salzburg maçını nasıl değerlendirirsiniz?

EYÜP SAKA: Çok ciddi ve saygı duyulacak bir takım. Avrupa’da 3 sene öncenin Gençlik Ligi finalisti. Altyapıya önem veren, altyapıdan yetiştirdiği oyuncularla ön plana çıkmış bir kulüp. Çok zorlu bir maç olacak ama biz de elimizden geleni en iyi şekilde sahaya yansıtarak, mücadele ederek bugüne kadar yaptığımız şeyi orada da tekrarlamak isteyeceğiz. Bizim çok değerli bu organizasyondaki asıl rolümüz kendi oyuncularımızın potansiyellerini ortaya çıkarmak, gelişimlerine katkı sağlamak. Bu organizasyona, bu maçlara bu gözle bakıyoruz. Eğer onların gelişimlerine katkı sağlayabiliyorsak bu maçlarla asıl değerli olan bizim için bu. Çünkü onları hem Trabzonspor’a hem de Türk futboluna sunmak, hazırlamak bizim birinci hedefimiz.

'ÇABAMIZ BİZİ DİRİ TUTUYOR'

- Inter maçında 40 bin 368 taraftarla UEFA Gençlik Ligi rekoru kırıldı. Bu destek takımınızı mental olarak nasıl etkiledi?

EYÜP SAKA: Çok önemli ve pozitif bir katkı sağladı. Daha önceki maçlarımızı da Papara Park’ta oynadık, taraftarlarımız bize destek verdi. Ama bu denli bir destek bizi çok mutlu etti. Hem onlar adına hem bizim adımıza hem de kulübümüz adına taraftarımızın bize bakış açısından çok mutlu olduğumuz bir durum ortaya çıkardı. Çok teşekkür ediyorum tüm taraftarımıza. Klişe bir söz vardır “12. adam oldular” diye ama taraftarımız bu maçta 13. ve 14. adam oldu.

- Trabzonspor’un altyapılarda başarılı olmasının nedeni sizce nedir?

EYÜP SAKA: Trabzonspor geçmişten beri altyapıya çok önem vermiştir, altyapısı çok güçlü bir kulübüz. Bunu hem fiziksel olarak, hem fiziki yatırımlar olarak hem de antrenör ve oyuncu kalitesi olarak her zaman diri ve günün şartlarına uygun tutmuştur Trabzonspor. Biz kendimizi iyi geliştirmeye çalışıyoruz. Çocuklarımızı da iyi yönlendirmeye çalışıyoruz, zaman zaman da bunun karşılığını alıyoruz. Önemli olan bu oyuncuların gelişimini doğru şekilde tamamlayarak hem Trabzonspor’a hem de Türk futboluna sunmak. Bu çaba bizi diri tutuyor.

- Trabzonspor’un yeni teknik direktörü altyapıdan yetişen Fatih Tekke. Onun gelmesiyle altyapıda ne gibi değişiklikler öngörüyorsunuz?

EYÜP SAKA: Fatih Hocamız çok yeni geldi, çok zorlu bir süreç içerisinde bulunuyor. Onların başarısı bizi ekstra mutlu edecektir. Dolayısıyla Fatih Hocamızla çok görüşme fırsatı bulamadık. Ama altyapımızdan çıkmış kulübümüzün önemli değerlerinden, önemli oyuncularından bir tanesidir. Dolayısıyla onun bakış açısının da bizden çok farklı olacağını düşünmüyorum. Kulübün planlaması içerisinde gereken neyse onun yapılacağını düşünüyorum.

‘BAŞARI TÜM KULÜBÜN’

Bu başarı sadece Trabzonspor 19 Yaşaltı Futbol Takımı’nın başarısı değil, kulübümüzün topyekûn bir başarısıdır. Altyapımızdaki hocalarımızın, antrenörlerimizin, kulüp başkanımız Ertuğrul Doğan’ın, yönetim kurulu üyelerimizin hepsinin çok değerli katkıları ve desteği vardır. Onlar bize bu desteği verip, şartları oluşturduğunda bizlere düşen sahaya çıkıp elimizden gelenin en iyisini yapmak oluyor. Biz de onu yaptık, bunun için hepsine teşekkür ediyorum.