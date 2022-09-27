Teknik Direktör Fatih Terim: 'Galatasaray'a biraz sabır gerek'
İstanbul'da 7-8-9 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Adana Lezzet Festivali'nin tanıtım kahvaltısına katılan Galatasaray'ın eski hocası Fatih Terim, sarı-kırmızılı takım hakkında açıklamalarda bulundu. Terim, Galatasaray için sabredilmesi gerektiğini söyledi.
Galatasaray'ın eski hocası Fatih Terim, Adana Lezzet Festivali İstanbul lansman kahvaltısına katıldı.
Yeni Alanya Gazetesi'ne konuşan Fatih Terim, "Biraz sabır gerek. Yeni bir takım oluşturuldu. Uyum zaman alır" yorumunu yaptı.
Fatih Terim, Corendon Alanyaspor ile ilgili olarak ise, "Sebebini bilmiyorum ama Alanyaspor bu sezon iyi değil. Acil bir şeyler yapmalısınız" ifadelerini kullandı.
Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında 1 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak.
Alanyaspor ise 2 Ekim Pazar günü kendi sahasında Giresunspor'u ağırlayacak.
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