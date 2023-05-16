Teknik direktör Marcelo Bielsa'nın yeni adresi belli oldu!
Uruguay Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörlük görevine Marcelo Bielsa'nın getirildiğini duyurdu.
Uruguay Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörlüğü için 67 yaşındaki Arjantinli teknik direktör Marcelo Bielsa ile anlaştıklarını açıkladı.
Marcelo Bielsa
Uruguay Futbol Federasyonu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Bielsa'nın 2026 Haziran ayına kadar Uruguay'ın başında olacağı belirtildi.Marcelo Bielsa, çarşamba günü Uruguay'ın Montevideo şehrinde bulunan Estadio Centenario'da taraftarlara takdim edilecek.
Son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United'ı çalıştıran Bielsa, teknik direktörlük kariyerinde sırasıyla Newell's Old Boys, Atlas, CF America, Velez, Espanyol, Arjantin, Şili, Athletic Bilbao, Marsilya ve Lille'de görev aldı.
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