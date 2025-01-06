Teknik direktör Robbie Keane, Ferencvaros ile anlaştı

Yakın zamanda adı Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük ile anılan Robbie Keane, Ferencvaros ile anlaştı.

Teknik direktör Robbie Keane, Ferencvaros ile anlaştı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.01.2025 - 19:09

Teknik direktör Robbie Keane, Macaristan ekibi Ferencvaros ile anlaştı.

Adı yakın zamanda Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük ile de anılan İrlandalı teknik adam Ferencvaros'u çalıştıracak. 

44 yaşındaki Keane, daha önce Maccabi Tel Aviv'in teknik direktörlüğünü yapmıştı.


Etiketler: #robbie keane #Fatih Karagümrük #Ferençvaroş

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