Teknik direktör Robbie Keane, Ferencvaros ile anlaştı
Yakın zamanda adı Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük ile anılan Robbie Keane, Ferencvaros ile anlaştı.
Teknik direktör Robbie Keane, Macaristan ekibi Ferencvaros ile anlaştı.
Adı yakın zamanda Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük ile de anılan İrlandalı teknik adam Ferencvaros'u çalıştıracak.
44 yaşındaki Keane, daha önce Maccabi Tel Aviv'in teknik direktörlüğünü yapmıştı.
Etiketler: #robbie keane #Fatih Karagümrük #Ferençvaroş
Spor Haberleri
- Süper Lig'de 18. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
- Fatih Terim'in Al Shabab kariyeri galibiyetle başladı!
- Real Madrid'den flaş Van Dijk kararı!
- Süper Lig'de Victor Osimhen damgası!
- Teknik direktör Robbie Keane, Ferencvaros ile anlaştı
- Fernando Muslera'dan Acun Ilıcalı'ya 'aktör' göndermesi!
- Rayo Vallecano, James Rodriguez'in sözleşmesini feshetti
- ÇBK Mersin'de sürpriz ayrılık!
- İlkin Aydın'dan Paris 2024 itirafı!
- Jaka Bijol kimdir?
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakanlık marka marka ifşa etti: Çikolata, peynir, köfte!
- Erdoğan'dan yeni asgari ücret çıkışı
- Mülakat mülakat Cumhuriyeti yıkıyorlar
- Ferdi Tayfur'un Marmaris'teki evi görüntülendi
- Erdoğan'dan 'Gassal' yorumu
- İstanbul'da toplu ulaşım zam teklifine ret
- Emekli maaşları için yeni kulis bilgisi!
- Arçelik'ten şok karar: Dev fabrika kapatılıyor!
- Osman Gökçek, Cumhuriyet'in haberine sessiz kaldı
- Şüpheli araçtan 'kadın cesedi' çıktı