Teknik direktörün elini sıkmayan futbolcuya ceza: Takımdan uzaklaştırıldı!
Bundesliga ekiplerinden Union Berlin, Teknik direktör Urs Fischer'in elini sıkmayan David Fofana'nın 1 hafta takımdan uzaklaştırıldığını açıkladı.
Şampiyonlar Ligi'nde Union Berlin, Napoli ile karşı karşıya geldi.
Rakibine 1-0 kaybeden Union Berlin, gruptaki 3. yenilgisini aldı. Napoli'nin golü Giacomo Raspadori'den geldi.
Union Berlin'in golcüsü David Datro Fofana, 70. dakikada kenara gelirken teknik direktörü Urs Fischer'ın elini sıkmadı.
1 HAFTA TAKIMDAN UZAKLAŞTIRILDI
Genç golcünün bu hareketinin ardından Union Berlin'in Fofana'ya bir haftalık ceza verdiği belirtildi.
Athletic'te yer alan haberde Fofana'nın Bundesliga'daki Werder Bremen ve Almanya Kupası'ndaki Stuttgart maçlarını kaçıracağı belirtildi.
Union Berlin sözcüsü Christian Arbeit yaptığı açılamada Fofafa'nın Fischer ve sportif direktör Oliver Ruhnert'ten özür dilediğini söyledi.
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