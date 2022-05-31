Tekvando Milli sporcusu Osman Kaplan kimdir? Osman Kaplan neden hayatını kaybetti?

31 Mayıs 2022 Salı, 09:45

2002 yılında Şanlıurfa'da doğan Osman Kaplan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor'da mücadele ediyordu. Osman Kaplan aynı zamanda Tekvando Milli Takımı'nda yer alıyordu. Osman Kaplan, pek çok Ulusal ve Uluslararası müsabakada Türkiye'yi temsil etti.

OSMAN KAPLAN NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Osman Kaplan arkadaşlarıyla dışarı çıktığı sırada aniden fenalaştı. 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan Kaplan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Osman Kaplan'ın kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

OSMAN KAPLAN'IN CENAZESİ NE ZAMAN?

Osman Kaplan’ın cenazesi, bugün yapılacak törenin ardından Şanlıurfa’da defnedilecek.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımlayarak, "Uluslararası müsabakalarda ülkemizi ve şehrimizi birçok kez başarıyla temsil eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Taekwondo Milli Sporcumuz Osman Kaplan'ın geçirdiği kalp krizi sonrası vefat ettiğini üzülerek öğrendim. Sporcumuza Allah'tan rahmet ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.