Temsilcisi İstanbul'a gelmişti: Süper Lig'in 2 devinden Edouard Michut hamlesi!

Yayınlanma: 24.01.2024 - 15:52

Güncelleme: 24.01.2024 - 16:05

Beşiktaş ve Galatasaray, Adana Demirspor forması giyen Edouard Michut'un transferi için karşı karşıya geldi.

Fransa merkezli L'Equipe'te yer alan habere göre Adana Demirspor, sezon başında Paris Saint-Germain'den kiraladığı Edoard Michut'un satın alma opsiyonunu kullandı.

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY'DAN KANCA

Ayrıca haberde Paris Saint-Germain'in, Michut'un sonraki satışından yüzde 20 pay sahibi olduğu ifade edildi.

Edouard Michut

Öte yandan Michut'un Adana Demirspor'la 2027 yılına kadar sözleşme imzaladığı ancak genç oyuncunun kısa süre içerisinde Akdeniz temsilcisinden ayrılabileceği öne sürüldü. Bunun nedeni olarak, Beşiktaş ve Galatasaray'ın genç oyuncuyla ilgilenmesi gösterildi.

Beşiktaş'ın, ara transfer dönemi sona ermeden önce 20 yaşındaki genç oyuncuyu kadrosuna katmak istediği vurgulandı. Galatasaray'ın da Michut transferi için ön görüşmelerde bulunduğu iddia edildi.

TEMSİLCİSİ BEŞİKTAŞ MAÇINDA

Paris Saint-Germain'de sportif danışman Luis Campos'un gözüne giremeyen ve geçen yaz takımla antrenman yapılmasına izin verilmeyen Michut için bu transfer gelişmelerinin kariyeri için önemli bir adım olduğu aktarıldı.

Öte yandan Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Anthony Martial ve Michut’un temsilciliğini yapan Philippe Lamboley, Beşiktaş-Adana Demirspor maçını 'özel davetli' olarak protokol tribününden takip etti. Michut'un temsilcisinin Beşiktaş maçını tribünden takip etmesi, genç oyuncu için çıkan transfer iddialarını güçlendirdi.

Adana Demirspor'da bu sezon 11 maça çıkan 20 yaşındaki Michut, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.