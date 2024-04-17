Tenerife - TOFAŞ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TOFAŞ, FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final üçüncü maçında deplasmanda Tenerife ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.04.2024 - 11:45
Tenerife - TOFAŞ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek final üçüncü maçında TOFAŞ, deplasmanda İspanya temsilcisi Lenovo Tenerife ile karşı karşıya gelecek.

TENERİFE - TOFAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Tenerife'nin sahası Santiago Martin Arena'da oynanacak mücadele TSİ 21:00'de başlayacak.

TENERİFE - TOFAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşma Tivibu Spor 1 kanalından naklen yayımlanacak.

Üç karşılaşma üzerinden oynanacak eşleşmelerde iki galibiyete ulaşan taraf, adını dörtlü finale yazdıracak.

1-1'lik seride kazanan takım 26-28 Nisan'da Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirilecek dörtlü finalin biletini alacak.


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