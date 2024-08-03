Tenis çift erkeklerde şampiyon belli oldu!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları teniste çift erkeklerde Avustralyalı Matthew Ebden-John Peers çifti, altın madalya kazandı.

AA
Yayınlanma: 03.08.2024 - 16:25
Tenis çift erkeklerde şampiyon belli oldu!
Abone Ol google-news

Fransa'nın başkenti Paris'teki Philippe-Chatrier Kortu'nda çift erkeklerde altın madalya mücadelesi yapıldı.

Avustralyalı Matthew Ebden-John Peers ikilisi, 2 saat 2 dakika süren mücadelede ABD'li Austin Krajicek-Rajeev Ram çiftini 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı.


Matthew Ebden haberleri John Peers haberleri olimpiyat haberleri

İlgili Haberler

Tokyo 2020'deki başarısını tekrarladı: Ersu Şaşma, Paris 2024'te finalde!

Tokyo 2020'deki başarısını tekrarladı: Ersu Şaşma, Paris 2024'te finalde!
Judo Karışık Takımımız, Paris 2024'ü madalyasız tamamladı

Judo Karışık Takımımız, Paris 2024'ü madalyasız tamamladı
Milli atlet, Paris 2024 kadınlar yüksek atlamada 1.92 ile tarihi başarı yakaladı

Milli atlet, Paris 2024 kadınlar yüksek atlamada 1.92 ile tarihi başarı yakaladı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler