Tenis çift erkeklerde şampiyon belli oldu!
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları teniste çift erkeklerde Avustralyalı Matthew Ebden-John Peers çifti, altın madalya kazandı.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Philippe-Chatrier Kortu'nda çift erkeklerde altın madalya mücadelesi yapıldı.
Avustralyalı Matthew Ebden-John Peers ikilisi, 2 saat 2 dakika süren mücadelede ABD'li Austin Krajicek-Rajeev Ram çiftini 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı.
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