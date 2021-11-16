Tenisin efsane isimleri Williams kardeşler sinema sahnesine taşınıyor

16 Kasım 2021 Salı, 19:32

Kadın tenisinin efsane isimleri Serene ve Venus Williams kardeşler sinema sahnesine taşınıyor.

Tenisin en prejtijli turnuvaları olan Grand Slam'lerde 30 zaferi bulunan Serena ile Venus Williams'ın hikayesi"Kral Richard" filmiyle sinema sahnesinde olacak.

Filmle ilgili görüşlerini aktaran Venus Williams, "Senaryoyu okurken gözyaşlarımı tutamadım. Bir aile olmanın, baba ve kızlarının birlikteliğini görmek tarif edilemez bir duygu. Umarım bu film hayallerinin peşinde koşan tüm kız çocuklarına ilham kaynağı olur." ifadelerini kullandı.

Williams kardeşlerin kariyerinde önemli bir yere sahip olan babaları Richard Williams'ı canlandıran ünlü aktör Will Smith, "Ailesini ve çocuklarını böylesine koruyan bir babayı canlandırmak eşsiz bir deneyimdi. Onun hayata bakış açısını görmek beni de geliştirdi. Williams ailesinin hikayesi gerçekten etkileyici." açıklamaları ile yaşadığı deneyimin eşsizliğini aktardı.

19 KASIMDA VİZYONDA

Kadınlar tenisine damga vuran Williams kardeşleri anlatan "King Richard", Amerika Birleşik Devletleri'nde 19 Kasım'da vizyona girecek.