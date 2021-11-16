Tenisin efsane isimleri Williams kardeşler sinema sahnesine taşınıyor
Kadın tenisinin efsane isimleri Serene ve Venus Williams'ın hikayesi sinema sahnesine taşınıyor.
Kadın tenisinin efsane isimleri Serene ve Venus Williams kardeşler sinema sahnesine taşınıyor.
Tenisin en prejtijli turnuvaları olan Grand Slam'lerde 30 zaferi bulunan Serena ile Venus Williams'ın hikayesi"Kral Richard" filmiyle sinema sahnesinde olacak.
Filmle ilgili görüşlerini aktaran Venus Williams, "Senaryoyu okurken gözyaşlarımı tutamadım. Bir aile olmanın, baba ve kızlarının birlikteliğini görmek tarif edilemez bir duygu. Umarım bu film hayallerinin peşinde koşan tüm kız çocuklarına ilham kaynağı olur." ifadelerini kullandı.
Williams kardeşlerin kariyerinde önemli bir yere sahip olan babaları Richard Williams'ı canlandıran ünlü aktör Will Smith, "Ailesini ve çocuklarını böylesine koruyan bir babayı canlandırmak eşsiz bir deneyimdi. Onun hayata bakış açısını görmek beni de geliştirdi. Williams ailesinin hikayesi gerçekten etkileyici." açıklamaları ile yaşadığı deneyimin eşsizliğini aktardı.
19 KASIMDA VİZYONDA
Kadınlar tenisine damga vuran Williams kardeşleri anlatan "King Richard", Amerika Birleşik Devletleri'nde 19 Kasım'da vizyona girecek.
Video Haberler
- TRT 1'de yayınlanan Bizim Köyün Kızları'nda büyük panik
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
En Çok Okunan Haberler
- Mehmet Akif Ersoy trafik kazası geçirdi
- Ferdi Özbeğen'in yeğeni evinde öldürüldü
- Bahçeli'den Erdoğan açıklaması
- Bakan Elvan konuştu dolar ve euro fırladı
- Şekere dev zam!
- İmkanınız varsa şimdi alın çağrısı yapıldı
- Gökhan Özoğuz'dan, Erdoğan'ın sözlerine cevap
- Erdoğan ile Davutoğlu'nun kavgasını anlattı
- İran kalecisinden iddialara cevap geldi!
- İşte AKP'nin Erdoğan seçilmezse planı