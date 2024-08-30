Tete attı, Panathinaikos Konferans Ligi'nde kaldı!
Panathinaikos, Lens'i 2-0 mağlup ederek Konferans Ligi'nde adını lig aşamasına yazdırdı. Galatasaray'dan ayrılan Tete de gol attı.
Panathinaikos, Konferans Ligi play-off turu ikinci maçında Lens ile karşılaştı. Yunanistan'da oynanan maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.
Pana'ya galibiyeti getiren golleri 62. dakikada Pellistri, 85. dakikada ise Galatasaray'dan alınan Tete kaydetti.
Yunan ekibi ilk maçı 2-1 kaybetmesine rağmen bu sonuçla Konferans Ligi'nde lig aşamasına kaldı.
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