Tete: 'Beni sahada görmeyi beklesinler'
Galatasaray'dan Panathinaikos'a transfer olan Tete kulüp kanalına açıklamalarda bulundu. Taraftara mesaj gönderen Brezilyalı oyuncu, "Beni sahada görmeyi beklesinler. Benden dribling, asist ve gol görecekler" dedi.
Brezilyalı Tete, Galatasaray'dan Panathinaikos'a 4.75 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu.
24 yaşındaki oyuncu yeni kulübüyle 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüp kanalına konuşan Tete, "Transferimde emeği geçen kulüp başkanına, teknik direktöre ve menajerime teşekkür ediyorum. Zor bir transferdi ama her şey yolunda gitti. Yunanistan'daki en pahalı transfer olduğunu biliyorum. Mutluyum ve baskı hissetmiyorum. Buraya takımıma yardım etmeye geldim" ifadelerini kullandı.
Yunan temsilcisinin ilgisinden dolayı memnuniyetini dile getiren Brezilyalı oyuncu, "İlgiyi öğrendiğimde ve Panathinaikos projesi hakkında bilgi aldığımda büyük bir mutluluk duydum. Kulübün varlığını öğrendim ve gelmeye karar verdim. Proje bana anlatıldığında başrolde olabileceğimi gördüm. Potansiyelimi ve kalitemi biliyorum" şeklinde konuştu.
Taraftara mesaj gönderen Tete, "Beni sahada görmeyi beklesinler. Benden dribling, asist ve gol görecekler. Taraftarımız benim zaferin peşinde olan bir oyuncu olduğumu anlayacak" dedi.
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