Tete'nin golü Şampiyonlar Ligi'nde 'Haftanın Golü' seçildi

Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncusu Tete'nin golü, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın en iyi golü seçildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.09.2023 - 14:13
Tete'nin golü Şampiyonlar Ligi'nde 'Haftanın Golü' seçildi
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçlarının ardından Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncusu Tete'nin golü, haftanın en iyisi seçildi.

Galatasaray'ın Danimarka temsilcisi Kopenhag ile evinde 2-2 berabere kaldığı maçta takımının ikinci golüne imza atan Tete, "haftanın golü" ödülünün sahibi oldu.

Lazio kalecisi Provedel, Barcelona'dan Joao Felix ve Lens futbolcusu Angelo Fulgini'nin gollerini geçen Tete, maçın en iyi oyuncusu da seçilmişti.

 


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