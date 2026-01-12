Teun Koopmeiners'tan Galatasaray kararı!

Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da orta saha için Teun Koopmeiners'ın adı geçiyordu. İtalyan basınında yer alan haberde sarı-kırmızılıların ilgisi karşısında Hollandalı futbolcunun tutumunun çok net olduğu belirtildi.

La Gazetta dello Sport'a göre Juventus forması giyen Teun Koopmeiners, Galatasaray'ın ilgisine olumsuz dönüş yaptı. Haberde 27 yaşındaki futbolcunun Spalletti tarafından ona verilen yeni rolde giderek daha rahat hissettiği ve artık İtalyan kulübünde kendini başrol gibi gördüğü aktarıldı.

Bu sezon 24 maçta süre alan Koopmeiners henüz gol ya da asist katkısı yapamadı. Piyasa değeri 28 milyon Euro olan Hollandalı yıldızın İtalyan deviyle 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.