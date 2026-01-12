Cumhuriyet Gazetesi Logo
Teun Koopmeiners'tan Galatasaray kararı!

Teun Koopmeiners'tan Galatasaray kararı!

12.01.2026 16:04:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Teun Koopmeiners'tan Galatasaray kararı!

Juventus forması giyen Teun Koopmeiners'ın, Galatasaray'dan gelen teklifi kabul etmediği iddia edildi.

Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da orta saha için Teun Koopmeiners'ın adı geçiyordu. İtalyan basınında yer alan haberde sarı-kırmızılıların ilgisi karşısında Hollandalı futbolcunun tutumunun çok net olduğu belirtildi.

La Gazetta dello Sport'a göre Juventus forması giyen Teun Koopmeiners, Galatasaray'ın ilgisine olumsuz dönüş yaptı. Haberde 27 yaşındaki futbolcunun Spalletti tarafından ona verilen yeni rolde giderek daha rahat hissettiği ve artık İtalyan kulübünde kendini başrol gibi gördüğü aktarıldı.

Bu sezon 24 maçta süre alan Koopmeiners henüz gol ya da asist katkısı yapamadı. Piyasa değeri 28 milyon Euro olan Hollandalı yıldızın İtalyan deviyle 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

İlgili Konular: #galatasaray #juventus #teklif

İlgili Haberler

Adı Galatasaray ile anılıyordu: Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
Adı Galatasaray ile anılıyordu: Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı! İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Inter'in milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'ya yeni sözleşme önereceği iddia edildi.
PSG'nin istediği bonservis belli oldu... Galatasaray'dan Fabian Ruiz hamlesi!
PSG'nin istediği bonservis belli oldu... Galatasaray'dan Fabian Ruiz hamlesi! Orta sahaya takviye yapmayı planlayan Galatasaray'ın, PSG'nin İspanyol yıldızı Fabian Ruiz için teklifte bulunduğu iddia edildi.
Spor yazarları Galatasaray - Fenerbahçe maçını değerlendirdi: 'Bir Tedesco başyapıtı!'
Spor yazarları Galatasaray - Fenerbahçe maçını değerlendirdi: 'Bir Tedesco başyapıtı!' Spor yazarları, Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek şampiyon olduğu maçı yorumladı.