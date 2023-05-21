TFF 1. Lig'de düğüm çözülüyor!
TFF 1. Lig'de 21 Mayıs Pazar günü oynanacak maçlar ile Süper Lig'e doğrudan çıkacak takım ve play-off oynayacak ekipler belli olacak.
TFF 1. Lig’de düğüm bugün çözülüyor.
Süper Lig’e yükselecek ikinci takım ve play-off’a katılacaklar ile küme düşecek ikinci ekip saat 16.00’da başlayacak maçlarda belli olacak. İkinci sırayı alıp doğrudan Süper Lig’e çıkmak isteyen 67 puanlı Çaykur Rize, Altınordu ile karşılaşacak.
PLAY-OFF İÇİN KIYASIYA YARIŞ
64 puanlı Pendikspor, Manisa ile oynayacak. Sakaryaspor, Bodrumspor ve Göztepe’nin ardından Eyüpspor ile Keçiörengücü play-off vizesi almaya çalışacak.
Lige veda edecek ikinci takım 34 puanlı Altınordu, 36 puanlı Erzurumspor veya 37 puanlı Gençlerbirliği’nden biri olacak.
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