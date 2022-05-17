TFF 2. Lig play-off yarı final eşleşmelerinin programı belli oldu
TFF 2. Lig play-off yarı final maçları, 20 ve 24 Mayıs'ta oynanacak.
Futbolda TFF 2. Lig play-off yarı final eşleşmelerinin maç programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, play-off yarı final maçları, 20 ve 24 Mayıs'ta oynanacak.
Maçların programı şöyle:
20 Mayıs Cuma:
16.00 Bodrumspor-An Zentrum Bayburt İl Özel İdare (Bodrum İlçe)
20.00 Teco Karacabey Belediyespor-Tarsus İdman Yurdu (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)
24 Mayıs Salı:
15.30 An Zentrum Bayburt İl Özel İdare-Bodrumspor (Bayburt Genç Osman)
20.00 Tarsus İdman Yurdu-Teco Karacabey Belediyespor (Tarsus İlçe)
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