TFF açıkladı: 3 Süper Lig maçına erteleme kararı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak olan 3 maçı erteledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.08.2024 - 16:15
TFF açıkladı: 3 Süper Lig maçına erteleme kararı!
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Türkiye Futbol Federasyonu, Avrupa'da play-off oynayacak takımların 3. hafta maçlarının ertelendiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 3. hafta oynanması planlanan Galatasaray - Gaziantep FK, Trabzonspor - Kayserispor ve Samsunspor - Başakşehir FK maçları ertelendi.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"Bu sezon ülkemizi Avrupa kupalarında temsil eden kulüplerimizden Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu, Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu, Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Lig Aşaması, Trabzonspor ve RAMS Başakşehir FK kulüplerimiz ise UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu'nda mücadele etmektedir.

Play-off müsabakaları, Avrupa kupalarında lig aşamasına kalmadan önceki son aşama olması sebebiyle özellikle ülke puanı açısından oldukça önemlidir. Bu sebeple, play-off aşamasında maç yapacak olan kulüplerimiz ile yapılan istişareler sonucunda, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanması gereken Galatasaray - Gaziantep FK, Trabzonspor - Bellona Kayserispor ve Samsunspor - RAMS Başakşehir FK müsabakaları federasyonumuz tarafından ertelenmiştir. UEFA Avrupa Ligi Play-Off müsabakası oynayacak olan Beşiktaş kulübümüz ise fikstür gereği 3. haftayı bay geçmektedir.

Ertelenen Galatasaray - Gaziantep FK müsabakası 24, 25, 26 Eylül tarihlerinden birinde, Trabzonspor - Bellona Kayserispor ve Samsunspor - RAMS Başakşehir FK müsabakaları ise 17, 18 veya 19 Eylül tarihlerinde oynanacaktır. Nihai program daha sonra ilan edilecektir.

Avrupa kupalarında mücadele eden kulüplerimize başarılar dileriz."


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