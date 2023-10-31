TFF açıkladı... İsmail Kartal PFDK'ye sevk edildi!

Yayınlanma: 31.10.2023 - 22:18

Güncelleme: 31.10.2023 - 22:18

TFF, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları sebebiyle PFDK'ye sevk edildiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu İSMAİL KARTAL’ın 29.10.2023 tarihinde oynanan SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakası sonrası flaş röportajda ve basın toplantısında yapmış olduğu açıklamalarında yer alan “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."



İSMAİL KARTAL NE DEMİŞTİ?

İsmail Kartal, Pendikspor maçının ardından penaltı pozisyonuna tepki göstererek, "Bugüne kadar oynadığımız bütün maçları hak ederek kazandık. Başkalarının nasıl kazandığına bakmıyorum. Bundan sonra da kendi işimizi en iyi şekilde yaparak devam edeceğiz. Ancak şunu söylemem gerekiyor, bugünkü penaltı pozisyonu hakemin net önündeydi. Penaltı verilmesi için daha ne yapılması lazım bilmiyorum. Maçın 5-0 olması önemli değil. Burada penaltının verilip verilmemesi önemliydi. Maç 0-0 olsa ne olacaktı. Hakemlerin bu anlamda herkese eşit olmasını istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

