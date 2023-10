İsmail Kartal'dan tepki: 'Penaltı verilmesi için daha ne yapılması lazım'

Yayınlanma: 29.10.2023 - 21:47

Güncelleme: 29.10.2023 - 21:47

Pendik Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kartal, sözlerine Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak başladı.

Mücadeleyi değerlendiren Kartal, "Maçın başından sonuna kadar kontrol elimizdeydi. Bir iki oyuncumuzun sakatlanması canımızı sıktı. Becao'yu riske etmeden ikinci yarıda oyundan çıkardık. İkinci yarıda üzerine daha çok koyarak skoru 5-0 yaptık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu galibiyetle camiamızın da Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyorum." açıklamasını yaptı.

Maçın 9. dakikasında sakatlanan Fred'in durumunun yarın belli olacağını da sözlerine ekleyen Kartal, maçta yaşanan sakatlıkların zemin kaynaklı olmadığını, Pendik Stadı'nın zemininin beklediklerinden daha iyi olduğunu vurguladı.

"PENALTI VERİLMESİ İÇİN DAHA NE YAPILMASI LAZIM"

Rakiplerin maçlarına bakmadıklarını ve kendi işlerine bakarak yola devam ettiklerinin altını çizen Kartal, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugüne kadar oynadığımız bütün maçları hak ederek kazandık. Başkalarının nasıl kazandığına bakmıyorum. Bundan sonra da kendi işimizi en iyi şekilde yaparak devam edeceğiz. Ancak şunu söylemem gerekiyor, bugünkü penaltı pozisyonu hakemin net önündeydi. Penaltı verilmesi için daha ne yapılması lazım bilmiyorum. Maçın 5-0 olması önemli değil. Burada penaltının verilip verilmemesi önemliydi. Maç 0-0 olsa ne olacaktı. Hakemlerin bu anlamda herkese eşit olmasını istiyoruz."

İrfan Can Kahveci'nin golünün ardından VAR'da pozisyonun uzun süre incelendiğini de hatırlatan Kartal, "Biz gol atınca biraz fazla irdeleniyor. Başka tarafta bir şey olduğunda ne kadar irdeleniyor bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Kartal, Oosterwolde ve Crespo'nun savunmanın göbeğinde oynamasıyla ilgili de konuşarak sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Her oyuncuyu her yerde deniyoruz. Antrenmanlarda çalışıyoruz. Savunmadaki bu noktada bir şanssızlık yaşıyoruz. İnşallah bunu bir an önce çözerek aramıza dönmelerini sağlayıp hızlı şekilde yolumuza devam edeceğiz."