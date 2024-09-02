TFF açıkladı: İşte Süper Lig'de 4. haftanın VAR kayıtları!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 4. hafta oynanan müsabakalardaki VAR kayıtlarını paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.09.2024 - 20:11
TFF açıkladı: İşte Süper Lig'de 4. haftanın VAR kayıtları!
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Süper Lig'de 4. haftanın VAR kayıtları açıklandı.

TFF'nin paylaştığı VAR kayıtları şu şekilde:


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