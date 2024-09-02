TFF açıkladı: İşte Süper Lig'de 4. haftanın VAR kayıtları!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 4. hafta oynanan müsabakalardaki VAR kayıtlarını paylaştı.
Süper Lig'de 4. haftanın VAR kayıtları açıklandı.
TFF'nin paylaştığı VAR kayıtları şu şekilde:
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