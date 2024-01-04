TFF açıkladı: Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 19. haftasında görev alacak hakemleri duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.01.2024 - 13:56
TFF açıkladı: Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri belli oldu!
Abone Ol google-news

Trendyol Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri açıklandı.

Süper Lig'in 19. haftasında görev alacak hakemler şu şekilde:

5 Ocak Cuma:

17.00 Gaziantep FK - Pendikspor: Çağdaş Altay

20.00 Antalyaspor - Alanyaspor: Mert Güzenge

20.00 Beşiktaş - Kasımpaşa: Arda Kardeşler

6 Ocak Cumartesi:

13.30 Çaykur Rizespor - Hatayspor: Cihan Aydın

16.00 Başakşehir - Adana Demirspor: Turgut Doman

19.00 MKE Ankaragücü - Trabzonspor: Burak Şeker

19.00 Samsunspor - Fatih Karagümrük: Emre Kargın

7 Ocak Pazar:

13.30 Kayserispor - Sivasspor: Alper Akarsu 

16.00 İstanbulspor - Fenerbahçe: Volkan Bayarslan

19.00 Galatasaray - Konyaspor: Ali Şansalan


süper lig hakem TFF

İlgili Haberler

Alperen Şengün başarısının sırrını açıkladı: 'Onlardan güç alıyorum'

Alperen Şengün başarısının sırrını açıkladı: 'Onlardan güç alıyorum'
Carlo Ancelotti Arda Güler'e ne dedi? Real Madrid'in soyunma odasındaki konuşma ortaya çıktı!

Carlo Ancelotti Arda Güler'e ne dedi? Real Madrid'in soyunma odasındaki konuşma ortaya çıktı!
Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e övgü dolu sözler: 'Real Madrid'in bugünü ve geleceği'

Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e övgü dolu sözler: 'Real Madrid'in bugünü ve geleceği'

En Çok Okunan Haberler