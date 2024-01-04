TFF açıkladı: Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri belli oldu!
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 19. haftasında görev alacak hakemleri duyurdu.
Trendyol Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri açıklandı.
Süper Lig'in 19. haftasında görev alacak hakemler şu şekilde:
5 Ocak Cuma:
17.00 Gaziantep FK - Pendikspor: Çağdaş Altay
20.00 Antalyaspor - Alanyaspor: Mert Güzenge
20.00 Beşiktaş - Kasımpaşa: Arda Kardeşler
6 Ocak Cumartesi:
13.30 Çaykur Rizespor - Hatayspor: Cihan Aydın
16.00 Başakşehir - Adana Demirspor: Turgut Doman
19.00 MKE Ankaragücü - Trabzonspor: Burak Şeker
19.00 Samsunspor - Fatih Karagümrük: Emre Kargın
7 Ocak Pazar:
13.30 Kayserispor - Sivasspor: Alper Akarsu
16.00 İstanbulspor - Fenerbahçe: Volkan Bayarslan
19.00 Galatasaray - Konyaspor: Ali Şansalan
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