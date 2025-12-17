TFF açıkladı: Transfer döneminde tarih değişti!

TFF, ara transfer döneminin tarihlerinde değişikliğe gidildiğini açıkladı.
TFF'nin açıklaması şu şekilde:
"2025-2026 futbol sezonunda 2. Transfer ve Tescil Dönemi, 2 Ocak 2026 tarihinde başlayacak ve 6 Şubat 2026 tarihinde sona erecektir."
