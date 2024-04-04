TFF açıkladı... UEFA'dan Lale Orta'ya görev!
Lale Orta, Lüksemburg ile Arnavutluk'u karşı karşıya getirecek UEFA Avrupa Kadınlar Şampiyonası Eleme Turu mücadelesinde gözlemci olarak görevlendirildi.
Lale Orta, Lüksemburg ile Arnavutluk arasında cuma günü oynanacak UEFA Avrupa Kadınlar Şampiyonası Eleme Turu C Ligi 5. Grup müsabakasında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Lüksemburg'un Esch-sur-alzette bölgesindeki Emile Mayrisch Stadyumu'nda saat 19.30'da başlayacak mücadeleyi, Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Marina Zechner yönetecek.
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