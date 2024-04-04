TFF açıkladı... UEFA'dan Lale Orta'ya görev!

Yayınlanma: 04.04.2024 - 11:58

Güncelleme: 04.04.2024 - 11:58

Lale Orta, Lüksemburg ile Arnavutluk arasında cuma günü oynanacak UEFA Avrupa Kadınlar Şampiyonası Eleme Turu C Ligi 5. Grup müsabakasında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Lüksemburg'un Esch-sur-alzette bölgesindeki Emile Mayrisch Stadyumu'nda saat 19.30'da başlayacak mücadeleyi, Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Marina Zechner yönetecek.