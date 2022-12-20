TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den flaş açıklama! "Hakemin etrafını saran futbolcular..."

20 Aralık 2022 Salı, 12:39

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Riva'da düzenlenen 6 aylık değerlendirme toplantısında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Büyükekşi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"2022 yılının sonuna yaklaştığımız şu günlerde bir arada olmamızın nedeni, 6 ayda TFF olarak aldığımız kararları, başlattığımız yeni uygulamaları sizlerle kısaca paylaşmak ve önümüzdeki döneme yönelik projelerimiz hakkında bilgi vermek."

"Mesleki birikim ve çeşitliliğe sahip, ülkemizin farklı bölgelerini temsil eden, öncekilerden çok farklı bir yönetim kurulu ile yola çıktık. Yönetim kurulumuzda iki kadın üyemiz var ve ikisi de kendi alanlarında ülkemizin iftihar kaynakları."

"Görevimizin ilk günlerinde acil çözüm bekleyen askıda olan harcama limitleri, yayın ihalesi, yabancı sayısı konularını çözüme kavuşturduk. Yeni harcama limitlerini ilan ettik ve harcama limitlerinde talimatları değiştirdik."

"Göreve geldikten sonra, 2022-2023 Futbol Sezonuyla birlikte Süper Lig'de deplasman seyircisi yasağını kaldırdık ve misafir tribün seyirci kapasitesinin %30'a kadar çıkartılması konusunda karar aldık. Uygulama diğer liglerde de hayata geçti. Bu süreçte yönetim kurulu olarak hakemlik, gözlemcilik ve temsilcilikteki yeniden yapılanma çalışmalarımızla birlikte, hukuk kurullarımız için de yeni kriterler belirledik. İnsan inisiyatifini ortadan kaldırmak için Dijital Hakem Atama sistemini uygulamaya koyduk. Burada temel kriterler ve performans kriterleri getirdik."

"Temel kriterlerin içinde şehir bilgileri, aynı takıma atanma sayısı, hakem/takım ilişkisi, aynı takımın müsabakasını yönettiği tarihler gibi kriterler var. Performans kriterlerinde ise maç gözlemci, koşu, maç sayısı ve FIFA puanı gibi kriterler yer alıyor."

"ATAMALARI ALGORİTMA İLE YAPACAĞIZ"

"İkinci devre itibarıyla 2. ve 3. Lig'deki hakem atamalarını da algoritma ile yapacağız. Mart ayından itibaren de Bölgesel Amatör Lig'de de algoritma kullanılmaya başlanacak."

"Hakem eğitimlerimizi yeniledik ve devamlı hale getirdik. Dünya hakemliğinin en önemli isimlerinden Hugh Dallas'ı TFF Hakem Danışmanı yaptık. İstanbul Üniversitesi ile yaptığımız işbirliği ile hakemlerimize 10 ayrı testi içeren psikoteknik testler uyguluyoruz."

"VAR SİSTEMİNDE GÜNCELLEME YAPTIK"

"VAR sistemini UEFA'nın belirlediği protokol sınırları içerisine çektik. 2022-2023 sezonunda 12 VAR hakemi ile kadro kuruldu. Spor Toto 1. Lig'de VAR uygulamasını hayata geçirdik."

"Teknik direktör, futbolcu, yönetici ve basın mensuplarının VAR sistemin işleyişiyle ilgili doğru bilgi sahibi olabilmeleri için randevu ile VAR Merkezi'nde kendi deneyimlerini yaşayabilmelerinin önünü açtık."

"Saha ve VAR hakemlerini birbirinden ayırarak, VAR hakemliğinde uzmanlaşmaya gittik. Birçok ülkenin de uygulamaya hazırlandığı bu sistemde Dünya futboluna öncülük ettik. Dünya hakemliğinin önemli isimlerinden Pawel Gill'i VAR danışmanı olarak göreve getirdik."

"TFF Yönetim Kurulu olarak, Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu oluşturarak, centilmenliği ödüllendirmek amacıyla 5 kategoride sezon boyunca sürecek Fair Play Ödülleri verilmesi kararı aldık."

"Korsan yayınla mücadele kapsamında 'Yasa Dışı Futbol Yayınlarının Önlenmesi Talimatı' kabul edilerek yürürlüğe girdi."

"HAKEMİN BİR KARAR ANINDA ETRAFINI SARAN OYUNCULARIN HEPSİ KART GÖRECEK"

"Hakemlere yönelik her türlü açıklamayı cezalandıracağız. Hakemin bir karar anında etrafını saran oyuncuların hepsi kart görecek. Hakem raporuna yazmadıysa, görüntüden ceza vereceğiz."

"VAR HAKEM SAYIMIZI ARTIRIYORUZ"

"VAR hakem sayımızı artırıyoruz. Avrupa'da VAR hakemliği yapan Abdülkadir Bitigen ve Mete Kalkavan'a VAR hakemliği görevi veriyoruz. Bu iki hakemimiz saha hakemliğine de devam edecek."

"Yabancı sayısı için yeni bir karar alınacak. Kulüpler Birliği ilk çalıştayını yaptı, değerlendirmelerini bize sunacaklar. Bütün paydaşlarımızla istişare ederek alacağız bu kararı."

"Süper Lig için yeni ve üç tabanlı web sitesi kuruyoruz, yakında futbolseverler ile buluşacak. Süper Lig web sitesiyle Premier Lig'de olduğu gibi bütün kulüplerimize sağlayacağımız sponsorluk ile naklen yayın geliri dışında bir gelir hedefliyoruz."