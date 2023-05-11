TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Şanlıurfaspor'a ziyaret

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, altyapı ziyaretleri kapsamında TFF 2. Lig kulüplerinden Şanlıurfaspor'a ziyaret gerçekleştirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.05.2023 - 19:56
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Şanlıurfaspor'a ziyaret
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Şanlıurfaspor Kulübü'nü Ziyaret Etti.

Büyükekşi, altyapı ziyaretleri kapsamında 2. ve 3. Liglerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can ile birlikte TFF 2. Lig kulüplerinden Şanlıurfaspor'a ziyaret gerçekleştirdi.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve beraberindeki heyetin ziyaretine Şanlıurfaspor Kulübü Başkanı Haçım İzol ve yönetim kurulu üyeleri ev sahipliği yaptı. 

Mehmet Büyükekşi, Şanlıurfaspor Başkanı Haçım İzol'dan kulüp hakkında bilgi alıp, tesislerde incelemelerde bulundu. 

Şanlıurfasporlu futbolcularla tanışıp sohbet eden Büyükekşi, grubunda Spor Toto 1. Lig'e yükselme mücadelesi veren Şanlıurfaspor'a kalan maçlarında başarılar diledi.


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