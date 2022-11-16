TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Stefan Kuntz ve EURO 2024 açıklaması

16 Kasım 2022 Çarşamba, 23:18

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım'ın İskoçya'yı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından konuştu.

Büyükekşi yaptığı açıklamada, "Çok sevinçliyiz. Diyarbakır'da ilk defa milli maç yaptık ve sonuç da gayet güzel. İlk devre çok güzel oynadık. Yüzde 100 kaçan pozisyonlar, direkten dönenler var. Hocamız ve oyuncularımız mutlular, sevinçliler. Beklediğimiz oyun buydu. Bundan önceki maçın izlerini silmek istiyorduk. O bir iş kazasıydı. Son derece güzel bir oyun, güzel bir sonuç. Biraz daha şanslı olsak daha farklı bir netice alırdık. Bu sonuçta bir hazırlık maçıydı. Gaziantep'teki Çekya maçına gidiyoruz. 3 günlük kamp neticesinde güzel bir sonuç alırsak hedef EURO 2024 olacak. İlk maçımız mart ayında Ermenistan ile deplasmanda, Hırvatistan ile evimizde. Hedefleri gerçekleştirmek için çaba ve gayret içindeyiz. İnancımız tam" dedi.

STEFAN KUNTZ İÇİN SABIR İSTEDİ

Takım için sabırlı olunmasını isteyen Mehmet Büyükekşi, "Çok ciddi bir şekilde sorgulandı o maçlarda Kuntz. 2002 yılından beri hiçbir milli takım hocası zamanında görevi bırakmamış. Hep daha önce bırakmış maalesef. Biraz sabırlı olalım. Her kötü sonuçtan sonra tezcanlı olmamak lazım. Genç bir takım kuruyoruz. Genç takımın zaman zaman sıkıntıları olabilir. Sabırlı olabilirsek bu takım 5-10 yıl bize hizmet edecek. Farklı ve başarılı sonuçlar alması için sabredelim" açıklamasını yaptı.

EURO 2024'ün kendileri için önemli olduğunu söyleyen Büyükekşi, "EURO 2024'ün Almanya'da olması farklı bir önem arz ediyor. Hem hocamız Alman, hem Almanya'da çok Türk var. Orada en çok bizim maçlarımızda seyirci olacak. Kendi evimiz gibi olacak. Biz de çok önemsiyoruz. Her ne kadar 4. torbadan kura çektiysek de şansımız var. İskoçya 2. torbada bir takımdı. Bugün onlara karşı iyi bir oyun sergiledik" diye konuştu.

"MİLLİ TAKIM DİYARBAKIR İLE BÜTÜNLEŞTİ"

Mehmet Büyükekşi ayrıca, "Diyarbakır'da çok güzel bir ortam vardı. Milli takımımız, Diyarbakır halkı ile bütünleşti. Hem stadyumu doldurdular, hem tezahüratlar yaptılar. Herkes çok mutlu. Diyarbakır'da böyle bir maçın olması bütün vatandaşlarımızı da memnun etti. Şunun altını çizmiştim. Önemli olan dostluktu. Onu da gerçekleştirdik. İnşallah aynısını Çekya maçında da gerçekleştiririz" ifadelerini kullandı.