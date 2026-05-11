TFF'den milli takım iddiasına yalanlama

Dünya Kupası'nda boy gösterecek A Milli Takım'ın geniş kadrosu olduğu iddia edilen sosyal medya paylaşımı üzerine Türkiye Futbol Federasyonu açıklama yaptı.

Federasyon, paylaşılan görselin gerçek olmadığın ifade etti.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklaması şu şekilde:

"Bugün akşam saatlerinde A Milli Takım'ın 2026 FIFA Dünya Kupası geniş kadrosunu gösterdiği iddia edilen bir görsel, sosyal medyada dolaşıma sokulmuştur. Kamuoyunu yanıltan bu paylaşıma hiçbir şekilde itibar edilmemesini; doğru bilgilendirmeler için yalnızca Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmî kaynaklarının referans alınması gerektiğini önemle hatırlatırız."