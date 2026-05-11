TFF'den milli takım iddiasına yalanlama

11.05.2026 22:02:00
Türkiye Futbol Federasyonu, sosyal medyada paylaşılan A Milli Takım geniş kadrosunu yalanladı.

Dünya Kupası'nda boy gösterecek A Milli Takım'ın geniş kadrosu olduğu iddia edilen sosyal medya paylaşımı üzerine Türkiye Futbol Federasyonu açıklama yaptı.

Federasyon, paylaşılan görselin gerçek olmadığın ifade etti.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklaması şu şekilde:

"Bugün akşam saatlerinde A Milli Takım'ın 2026 FIFA Dünya Kupası geniş kadrosunu gösterdiği iddia edilen bir görsel, sosyal medyada dolaşıma sokulmuştur. Kamuoyunu yanıltan bu paylaşıma hiçbir şekilde itibar edilmemesini; doğru bilgilendirmeler için yalnızca Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmî kaynaklarının referans alınması gerektiğini önemle hatırlatırız."

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'dan Türkiye itirafı: 'Bırakmayı düşünmüştüm' A Milli Takım Teknik Direktörü Vincezo Montella, İtalyan basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 2026 Dünya Kupası hakkında konuşan Montella, "Oyuncuların fiziksel durumu belirleyici olacak" dedi.
A Milli Takım'ın Dünya Kupası öncesi hazırlık maçı programı belli oldu A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası öncesi Kuzey Makedonya ve Venezuela ile hazırlık maçı yapacak.
