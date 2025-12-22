TFF duyurdu... İşte Süper Lig'de 18 ve 19. haftaların maç programı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
22.12.2025 15:59:00
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de sezonun 18. ve 19. haftalarının maç programını duyurdu.

Trendyol Süper Lig'de 2025/26 sezonunun ilk devresi bugün oynanacak maçlarla tamamlanacak. Lige verilecek aranın ardından sezon, 18. hafta maçlarıyla ocak ayında devam edecek.

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısı öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu, 18. ve 19. haftaların maç programını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in 18. haftasında maçlar 17-19 Ocak'ta, 19. haftasında ise 23-25 Ocak tarihlerinde oynanacak.

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray evinde Gaziantep FK ile karşılaşacak. Trabzonspor'un Kocaelispor'a konuk olduğu haftada Fenerbahçe, Alanyaspor'la deplasmanda karşılaşacak. Beşiktaş ise Kayserispor'u ağırlayacak.

Ligin 19. haftasının açılışında Trabzonspor, Kasımpaşa'yı konuk edecek. Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük'le karşılaşırken Fenerbahçe evinde Göztepe'yi ağırlayacak. Haftanın kapanışında ise Beşiktaş, deplasmanda Eyüpspor'la karşı karşıya gelecek.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in 18. ve 19. haftalarının maç programı şöyle:

Image

Image

