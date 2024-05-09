TFF duyurdu: Süper Lig'de 36. haftanın hakemleri belli oldu!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemleri açıkladı.
Trendyol Süper Lig'de pazar günü aynı saatte oynacak maçların hakemleri belli oldu.
36. haftada görev alacak hakemler şu şekilde:
12 Mayıs Pazar
19:00 Fenerbahçe - Kayserispor: Direnç Tonusluoğlu
19:00 Trabzonspor - İstanbulspor: Emre Kargın
19:00 Fatih Karagümrük - Galatasaray: Volkan Bayarslan
19:00 Konyaspor - Samsunspor: Kadir Sağlam
19:00 Adana Demirspor - Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen
19:00 Sivasspor - Başakşehir: Bahattin Şimşek
19:00 Kasımpaşa - Antalyaspor: Oğuzhan Çakır
19:00 Alanyaspor - Beşiktaş: Tugay Kaan Numanoğlu
19:00 Hatayspor - Ankaragücü: Ali Şansalan
19:00 Pendikspor - Rizespor: Attila Karaoğlan
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