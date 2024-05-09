TFF duyurdu: Süper Lig'de 36. haftanın hakemleri belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemleri açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.05.2024 - 12:40
TFF duyurdu: Süper Lig'de 36. haftanın hakemleri belli oldu!
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36. haftada görev alacak hakemler şu şekilde:

12 Mayıs Pazar

19:00 Fenerbahçe - Kayserispor: Direnç Tonusluoğlu

19:00 Trabzonspor - İstanbulspor: Emre Kargın

19:00 Fatih Karagümrük - Galatasaray: Volkan Bayarslan

19:00 Konyaspor - Samsunspor: Kadir Sağlam

19:00 Adana Demirspor - Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen

19:00 Sivasspor - Başakşehir: Bahattin Şimşek

19:00 Kasımpaşa - Antalyaspor: Oğuzhan Çakır

19:00 Alanyaspor - Beşiktaş: Tugay Kaan Numanoğlu

19:00 Hatayspor - Ankaragücü: Ali Şansalan

19:00 Pendikspor - Rizespor: Attila Karaoğlan


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