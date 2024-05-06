Riva'da kamp yapıyorlardı: Süper Lig ekibine haciz!

Yayınlanma: 06.05.2024 - 15:54

Güncelleme: 06.05.2024 - 15:54

Süper Lig'de zor günler geçiren Hatayspor'a bir kötü haber daha geldi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; sezonun bir kısmında TFF Riva Tesisleri'nde kamp yapan ve şu ana dek konaklama ücretini ödeyemeyen Atakaş Hatayspor'a haciz gönderildi.

Erce Kardeşler

ERCE KARDEŞLER NE DEMİŞTİ?

Hatayspor kalecisi Erce Kardeşler, Gaziantep FK maçının ardından kulüpte maddi açıdan zor günler geçirdiklerini ve 5 ay boyunca kulüpte kaşar ekmek yediklerini açıklamıştı:

"Sezon başından beri çok yalnız kaldık. Sahamız olmadı. Tesisimiz olmadı. Paramız olmadı. Bir kulübün bu kadar sahipsiz kaldığını ilk defa gördüm. Düşünebiliyor musunuz bir futbol takımı basket idmanı yaparak maçlara hazırlanıyor. Böyle bir şey olabilir mi?"

"5 AYDIR KAŞAR EKMEK YİYORUZ"

5 aydır kaşar ekmek yiyoruz. Kaşar ekmek yiyerek, idmanlardan sonra duş almadan evimize gidiyoruz. 1.5 saatlik yolu söylemiyorum bile. Çok üzülüyorum. Tek isteğim Hatayspor'un ligde kalması. Ben Hatay halkı için buradayım. Volkan hoca da yalnız kaldı. Hocalık yapamadı. Hocalıktan başka her şeyi yapmaya çalıştı çünkü. Buraya kadar geldiysek Volkan hoca sayesindedir."