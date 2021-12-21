TFF, Fenerbahçe'yi derbi sonrası PFDK'ye sevk etti

21 Aralık 2021 Salı, 19:29

Spor Toto Süper Lig'den 5 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe, Beşiktaş'ı derbisindeki çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları gerekçesiyle disipline gönderilirken; GZT Giresunspor, Demir Grup Sivasspor ve İttifak Holding Konyaspor usulsüz seyirci alınması ve talimatlara aykırı hareketler gibi gerekçelerle kurula sevk edildi.

GZT Giresunspor'dan 3 kulüp görevlisi de bireysel olarak kurula sevk edildi.

Kurula gönderile son kulüp olan Medipol Başakşehir ise Galatasaray ile oynadığı maçta 5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ye gönderildi.



