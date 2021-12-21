TFF, Fenerbahçe'yi derbi sonrası PFDK'ye sevk etti
Spor Toto Süper Lig'de 5 kulüp çeşitli nedenlerden PFDK'ye sevk edildi. Fenerbahçe, Beşiktaş derbisindeki çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları gerekçesiyle sevk edilen kulüplerden oldu.
Spor Toto Süper Lig'den 5 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildi.
TFF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe, Beşiktaş'ı derbisindeki çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları gerekçesiyle disipline gönderilirken; GZT Giresunspor, Demir Grup Sivasspor ve İttifak Holding Konyaspor usulsüz seyirci alınması ve talimatlara aykırı hareketler gibi gerekçelerle kurula sevk edildi.
GZT Giresunspor'dan 3 kulüp görevlisi de bireysel olarak kurula sevk edildi.
Kurula gönderile son kulüp olan Medipol Başakşehir ise Galatasaray ile oynadığı maçta 5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ye gönderildi.
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