Fenerbahçe'de yeni hedef Joachim Löw

Fenerbahçe'de Vitor Pereira ile yollar ayrılmasının ardından teknik direktörlük koltuğu için arayışlar devam ediyor. TFF tarafından ayrılmasına izin verilmeyen Kenan Koçak ve İsmail Kartal isimlerinin ardından şimdi de listede Joachim Löw var.

cumhuriyet.com.tr
21 Aralık 2021 Salı, 19:19
Fenerbahçe'de yeni hedef Joachim Löw
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Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın görevden alınmasının ardından teknik direktörlük için ilk aday olarak Kenan Koçak ismi geçerken, TFF'nin bu isteğe çok sıcak bakmadığı öğrenildi.

Kenan Koçak da bu konu hakkında TFF'nin bilgilendirme yapacağını ve milli takıma konsantre olduğunu söylerken A Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop da Kenan Koçak'ın ayrılmasına izin vermeyeceklerini ifade etmişti.

KOÇAK VE KARTAL'DAN SONRA LÖW

Sarı lacivertlilerde son olarak gündeme Joachim Löw ismi geldi. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, teknik direktör adayları arasına Joachim Löw'ü de ekledi. Alman hocanın şartları ve talepleri kendisine soruldu.

TFF'den Kenan Koçak için ret yiyen Fenerbahçe'de İsmail Kartal, Löw dışındaki en muhtemel aday olarak görülüyor.



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