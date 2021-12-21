Fenerbahçe'de yeni hedef Joachim Löw

21 Aralık 2021 Salı, 19:19

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın görevden alınmasının ardından teknik direktörlük için ilk aday olarak Kenan Koçak ismi geçerken, TFF'nin bu isteğe çok sıcak bakmadığı öğrenildi.

Kenan Koçak da bu konu hakkında TFF'nin bilgilendirme yapacağını ve milli takıma konsantre olduğunu söylerken A Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop da Kenan Koçak'ın ayrılmasına izin vermeyeceklerini ifade etmişti.

KOÇAK VE KARTAL'DAN SONRA LÖW

Sarı lacivertlilerde son olarak gündeme Joachim Löw ismi geldi. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, teknik direktör adayları arasına Joachim Löw'ü de ekledi. Alman hocanın şartları ve talepleri kendisine soruldu.



TFF'den Kenan Koçak için ret yiyen Fenerbahçe'de İsmail Kartal, Löw dışındaki en muhtemel aday olarak görülüyor.



