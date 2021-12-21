Fenerbahçe'de yeni hedef Joachim Löw
Fenerbahçe'de Vitor Pereira ile yollar ayrılmasının ardından teknik direktörlük koltuğu için arayışlar devam ediyor. TFF tarafından ayrılmasına izin verilmeyen Kenan Koçak ve İsmail Kartal isimlerinin ardından şimdi de listede Joachim Löw var.
Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın görevden alınmasının ardından teknik direktörlük için ilk aday olarak Kenan Koçak ismi geçerken, TFF'nin bu isteğe çok sıcak bakmadığı öğrenildi.
Kenan Koçak da bu konu hakkında TFF'nin bilgilendirme yapacağını ve milli takıma konsantre olduğunu söylerken A Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop da Kenan Koçak'ın ayrılmasına izin vermeyeceklerini ifade etmişti.
KOÇAK VE KARTAL'DAN SONRA LÖW
Sarı lacivertlilerde son olarak gündeme Joachim Löw ismi geldi. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, teknik direktör adayları arasına Joachim Löw'ü de ekledi. Alman hocanın şartları ve talepleri kendisine soruldu.
TFF'den Kenan Koçak için ret yiyen Fenerbahçe'de İsmail Kartal, Löw dışındaki en muhtemel aday olarak görülüyor.
Video Haberler
- Karadeniz’de korkutan görüntüler
- Dolarda dün gece neler yaşandı?
- Aradaki fark şaşırttı
- Yurttaşın cevabı yürekleri sızlattı
- Güldür Güldür oyuncusunun dolar videosu gündem oldu
- Damada altın yerine ayçiçek yağı taktılar
- Turistler Türk Lirası'yla böyle eğlendi
- Dehşet anları: Akaryakıt pompasını ateşe verdi
- 'Çocuğuma bez alamıyorum'
- 'Kaçmaktan başka şansımız yok'
En Çok Okunan Haberler
- Eski MB Başkanı'ndan dolardaki hızlı düşüşe ilk yorum
- Dev bankadan korkutan Türk Lirası tahmini
- Atatürk'ü ve Cumhuriyet'in ekonomik atılımını hedef aldı
- Akaryakıt zamları durduruldu
- Fenerbahçe Pereira ile yolları ayırdı
- Çarpıcı iddia: En az 40 milyar dolar
- Merkez Bankası'ndan itiraf
- Bakanlıktan TL'ye teşvik paketi açıklaması
- Gözler saat 14.00'te
- Susurluk davasının hükümlüsü öldürüldü