TFF iki kulübün PFDK'ye sevk edildiğini duyurdu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen kulüpleri açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
28 Şubat 2022 Pazartesi, 21:43
TFF iki kulübün PFDK'ye sevk edildiğini duyurdu
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Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Trabzonspor ve Adana Demirspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Trabzonspor'un talimatlara aykırı hareket, Adana Demirspor'un ise saha olayları nedeniyle disipline gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, Adana Demirspor Sportif Direktörü Gökhan Göktürk ile Fraport TAV Antalyaspor İdari Menajeri Burak Uysaloğlu'nun sportmenliğe aykırı hareketleri sebebiyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.


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