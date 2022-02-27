TFF, lig maçlarının yayın haklarıyla ilgili kararını yarın açıklayacak
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yayın İhale Komisyonu, Süper Lig ve 1. Lig müsabakalarının yayın haklarının devri için açılan ihalede kararını yarın açıklayacak.
TFF'nin Riva'daki tesislerinde toplanacak komisyon, teklifleri değerlendirerek nihai kararını verecek.
Şubat ayı içinde yoğun bir çalışma içine giren komisyon, 14 Şubat'taki toplantıda teklifleri almıştı. Söz konusu toplantıda yurt içi ve yurt dışından toplam 14 firma teklif verirken, komisyon bu firmalardan birinin ayrıca sunduğu alternatif teklifle ilgili de değerlendirmede bulunmuştu.
Teklif veren firmalara eksiklerini tamamlamak için süre veren komisyon, 21 Şubat'ta gerçekleştirdiği toplantıda ise 12 revize teklifi değerlendirdi.
İhale sürecinde 24 Şubat'ta tekrar bir araya gelen komisyon üyelerine firma temsilcileri sunumda bulundu. Komisyon üyelerinin değerlendirmesinin ardından Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği Vakfına yönelik bilgilendirme toplantısı yaptı.
TFF Yayın İhale Komisyonu, bu yoğun çalışmaların ardından nihai karar için yarın bir kez daha bir araya gelecek.
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