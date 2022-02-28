TFF yayın ihalesi toplantı kararı

28 Şubat 2022 Pazartesi, 20:00

TFF, yayın ihalesinin sonucunu açıkladı.

Açıklama, TFF'nin sitesinden yazılı olarak bildirildi.

TFF'nin açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Yayın İhalesi Komisyonu oy birliği ile aşağıdaki kararları almıştır:

1. Komisyonun ihale danışmanı olan IMG Media'nın önerisi, devam eden pandemi sürecinin makro ekonomik koşulların belirsizliğini artırtması sebebiyle ihaleye gelen 3 sezonluk teklifleri değerlendirerek 3 sezon için ihale edilmesine;

2. Tüm paketleri kapsayan Paket 4'e tek teklif Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş. (kısaca Digiturk) tarafından 2.105.000.000+KDV olarak verilmiştir. Bu tutarın 2021-2022 futbol sezonu yayın hakları bedeli ve geçmiş yıllara göre ödenen bedellerden düşük olması, önceki dönemlerde Digituk ile ilişkilerde yaşanan sorunlar, Kulüplerimizin ve Federasyonumuzun kamuoyunda ve toplantılarda bu bedeli kabul etmeyeceklerini beyan etmeleri sebebiyle söz konusu teklifin kabul edilememesine ve teklif verene yazılı olarak bildirilmesine;

3. Ancak yayın hakkı gelirlerinin özellikle Anadolu Kulüpleri başta olmak üzere tüm Kulüpler için en önemli gelir kaynağı olması ve yayın haklarının merkezi olarak pazarlanmasında Türk Futbolunun, kulüplerin ve TFF'nin menfaatlerine öncelik verilerek yayın ihalesi kapsamında ihaleye çıkılan paketlere gelen teklifler değerlendirilmiş olup; bu kapsamda;

A. Paket 4 kapsamında Digiturk tarafından Paket 1-A için belirlenen yayın bedelinin (810.000.000 TL + KDV) dışında başka İstekli'ler tarafından Paket 1-A'ya teklif verilmemiş olduğundan; Paket 1-A kapsamındaki müsabakaların içerisinde 8 adet derbi müsabakasının olması, Paket 1-A yayın hakkını alan kuruluşun haftanın birinci ve üçüncü müsabakalarını seçim hakkı olması ve buna bağlı olarak yayın hakkı sahibi olacak kuruluşun reklam ve abonelik sayılarının diğer paketlere oranla gelirlerinin daha yüksek olacağı ve müsabaka adet ve ağırlığının daha yüksek olacağı göz önünde bulundurulduğunda Paket 1-A içerisinde yer alan hakların ihale dışında bırakılmasına ve Paket 1-A ile ilgili daha sonra gerekli çalışmaların yapılmasına;

B. Paket 4 kapsamında Digiturk tarafından Paket 1-B için kırılımda belirtilen yayın bedelinin (500.000.000 TL + KDV) tutarı üzerinden ihale şartnamesi koşullarında ve şartname ekinde yer alan Yayın Hakkı Sözleşmesinin imzalanması için Digiturk'e 07.03.2022 tarihi saat 17:00'ye kadar süre verilmesine, belirlenen süre sonunda Yayın Hakkı Sözleşmesi'nin imzalanmaması halinde en yüksek ikinci teklifi veren Saran Uluslararası Film. Org. Rek. Tic. Paz. A.Ş. (kısaca Saran) (324.000.000 TL + KDV)'a Yayın Hakkı Sözleşmesi imzalanması için bir hafta süre verilmesine,

C. Paket 4 kapsamında Digiturk tarafından Paket 1-C için kırılımda belirtilen yayın bedelinin (140.000.000 TL + KDV) tutarı üzerinden ihale şartnamesi koşullarında ve şartname ekinde yer alan Yayın Hakkı Sözleşmesi imzalanması için Digiturk'e 07.03.2022 tarihi saat 17:00'ye kadar süre verilmesine, belirlenen süre sonunda Yayın Hakkı Sözleşmesi'nin imzalanmaması halinde en yüksek ikinci teklifi veren Saran Uluslararası Film. Org. Rek. Tic. Paz. A.Ş. (kısaca Saran) (30.375.000 TL + KDV)'a Yayın Hakkı Sözleşmesi imzalanması için bir hafta süre verilmesine,

D. Paket 4 kapsamında Digiturk tarafından Paket 1-D için kırılımda belirtilen yayın bedelinin (330.000.000 TL + KDV) tutarı üzerinden ihale şartnamesi koşullarında ve şartname ekinde yer alan Yayın Hakkı Sözleşmesi imzalanması için Digiturk'e 07.03.2022 tarihi saat 17:00'ye kadar süre verilmesine, belirlenen süre sonunda Yayın Hakkı Sözleşmesi'nin imzalanmaması halinde en yüksek ikinci teklifi veren TRT (190.400.000 TL + KDV)'ye Yayın Hakkı Sözleşmesi imzalanması için bir hafta süre verilmesine, TRT'nin belirlenen süre sonunda Yayın Hakkı Sözleşmesi'nin imzalanmaması halinde en yüksek üçüncü teklifi veren Saran Uluslararası Film. Org. Rek. Tic. Paz. A.Ş. (kısaca Saran) (168.7500.000 TL + KDV)'ye Yayın Hakkı Sözleşmesi imzalanması için bir hafta süre verilmesine,

E. Paket 4 kapsamında Digiturk tarafından Paket 1-E için kırılımda belirtilen yayın bedelinin (30.000.000 TL + KDV tutarı üzerinden ihale şartnamesi koşullarında ve şartname ekinde yer alan Yayın Hakkı Sözleşmesi imzalanması için Digiturk'e 07.03.2022 tarihi saat 17:00'ye kadar süre verilmesine, belirlenen süre sonunda Yayın Hakkı Sözleşmesi'nin imzalanmaması halinde en yüksek ikinci teklifi veren Saran Uluslararası Film. Org. Rek. Tic. Paz. A.Ş. (kısaca Saran) (16.200.000 TL + KDV)'a Yayın Hakkı Sözleşmesi imzalanması için bir hafta süre verilmesine,

F. Paket 4 kapsamında yer alan Paket 1-B, 1-C, 1-D, 1-E'nin Sözleşmeleri'nin diğer İstekliler ile imzalanmaması ve bu paketlere ilişkin Sözleşmelerin hepsinin Saran ile imzalanması halinde Saran tarafından teklif edilen 553.500.000 TL + KDV üzerinden Sözleşme imzalanması için Saran'a bir hafta süre verilmesine;

G. Paket 4 kapsamında Digiturk tarafından Paket 1-F için kırılımda belirtilen yayın bedelinin (15.000.000 TL + KDV) tutarı üzerinden ihale şartnamesi koşullarında ve şartname ekinde yer alan Yayın Hakkı Sözleşmesi imzalanması için Digiturk'e 07.03.2022 tarihi saat 17:00'ye kadar süre verilmesine, belirlenen süre sonunda Yayın Hakkı Sözleşmesi'nin imzalanmaması halinde en yüksek ikinci teklifi veren TRT (4.080.000 TL + KDV)'ye Yayın Hakkı Sözleşmesi imzalanması için bir hafta süre verilmesine,

H. Paket 4 kapsamında Digiturk tarafından Paket 2 için kırılımda belirtilen yayın bedelinin (140.000.000 TL + KDV tutarı üzerinden ihale şartnamesi koşullarında ve şartname ekinde yer alan Yayın Hakkı Sözleşmesi imzalanması için Digiturk'e 07.03.2022 tarihi saat 17:00'ye kadar süre verilmesine, belirlenen süre sonunda Yayın Hakkı Sözleşmesi'nin imzalanmaması halinde en yüksek ikinci teklifi veren Saran Uluslararası Film. Org. Rek. Tic. Paz. A.Ş. (kısaca Saran) (5.000.000 USD + KDV)'a Yayın Hakkı Sözleşmesi imzalanması için bir hafta süre verilmesine,

İ. Paket 4 kapsamında Digiturk tarafından Paket 3 için kırılımda belirtilen yayın bedelinin (140.000.000 TL + KDV) tutarı üzerinden ihale şartnamesi koşullarında ve şartname ekinde yer alan Yayın Hakkı Sözleşmesi imzalanması için Digiturk'e 07.03.2022 tarihi saat 17:00'ye kadar süre verilmesine, belirlenen süre sonunda Yayın Hakkı Sözleşmesi'nin imzalanmaması halinde en yüksek ikinci teklifi veren Saran Uluslararası Film. Org. Rek. Tic. Paz. A.Ş. (kısaca Saran) (6.000.000 USD + KDV)'a Yayın Hakkı Sözleşmesi imzalanması için bir hafta süre verilmesine, Saran'ın belirlenen süre sonunda Yayın Hakkı Sözleşmesi'nin imzalanmaması halinde en yüksek üçüncü teklifi veren Stats Perform (5.000.0000 USD + KDV)'ye Yayın Hakkı Sözleşmesi imzalanması için bir hafta süre verilmesine,

J. Paket 4 kapsamında yer alan Paket 2 ve 3'ün Sözleşmelerinin Digiturk ile imzalanmaması ve bu paketlere ilişkin Sözleşmelerin hepsinin Saran ile imzalanması halinde Saran tarafından teklif edilen 12.000.000 USD + KDV üzerinden Sözleşme imzalanması için Saran'a bir hafta süre verilmesine;

karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız."

14 FİRMADAN 15 TEKLİF

İhale komisyonu, Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının yeni yayın ihalesi için 15 Şubat'a kadar firmalara teklif süresi vermişti. TFF'ye yayın hakları için çeşitli paketlere 14 firmadan toplam 15 teklif geldi. Bütün paketleri kapsayan paket 4'e Saran Group ve mevcut yayıncı kuruluş beIN Sports talip oldu.

İKİ KURULUŞ TEKLİFLERİNİ YİNELEMİŞTİ

İhale komisyonu, verilen teklifleri yetersiz bularak firmalardan revizyon istedi. Verilen süre sonunda Saran Group, 120 milyon dolar + üyelik ve diğer platformlara satışlar üzerinden elde edilen gelirin paylaşımını içeren bir model önerdi. Bu modelde kulüplerin üyelik satışlarından alacağı paylarla yıllık gelirlerinin 3 milyar lirayı aşması bekleniyor. Digitürk, 2 milyar 100 milyon TL'lik yıllık teklif sundu. Bu sezon kulüplerin yıllık yayın geliri 2 milyar 700 milyon lira.

TFF Başkanı Nihat Özdemir başkanlığındaki ihale komisyonu, teklif veren firmalarla geçer perşembe son bir toplantı gerçekleştirdi. İki şirket burada sunumlarını yaptı.