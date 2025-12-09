TFF isim isim açıkladı: Bahis oynadığı tespit edilen 22 hakem PFDK'ya sevk edildi!

Türk futbolunda büyük yankı uyandıran bahis skandalında yeni bir gelişme yaşandı.

Aralarında 2'si üst klasman hakemi olmak üzere toplam 22 hakem, bahis oynadıklarının tespit edilmesi üzerine Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklamada:

"Türkiye Futbol Federasyonu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında 28.10.2025 tarihinde PFDK'ya sevk edilen 152 hakem haricinde Federasyonumuza yeni gelen belgeler doğrultusunda yapılan ilave soruşturma kapsamında bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki hakemlerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

İŞTE PFDK'YE SEVK EDİLEN HAKEMLER

Ahmet Karaatay

Barış Sun

Bedirhan Yiğitbaş

Berkay Salman

Cihan Ölmez

Faik Sancaktutan

Fatih Gemici

Fevzi Erdem Albaş

Furkan Arıoğul

Furkan Aksuoğlu

Hakan Ergin

Halil İbrahim Balsatan

Kemal Dizdar

Mehmet Özgür İşbilen

Mustafa Güçer

Osman Oğurlu

Ömer Faruk Sağır

Tolga Akbaba

Tolga Tuna

Yasin Mert Karahan

Yiğit Çam