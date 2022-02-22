Yayın ihalesindeki yeni teklifin ayrıntıları ortaya çıktı
Türkiye Futbol Federasyonu'nun, Türk futbolu için yapılan ikinci ihaleden de istediği sonucu alamadığı ileri sürüldü.
Türk futbolundaki yayın ihalesinde yeni bir gelişme yaşandığı öğrenildi. 14 Şubat'ta yapılan ilk ihaledeki teklifleri yetersiz bulduğu belirtilen Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), 2. ihaleden de istediği sonucu alamadığı kaydedildi. Son ihalede yapılan en yüksek teklifin yıllık 2.1 milyar TL olduğu öne sürüldü.
NTV'nin haberine göre, ilk ihaleye yıllık 2 milyar TL ile giren kuruluş, yenilediği teklifinde %5 artışa gitti ve teklifini 2.1 milyar TL'ye çıkardı.
100 milyon TL artış ile 2.1 milyar TL'ye yükselen teklifin, diğer tekliflerden yüksek olmasına rağmen TFF ve kulüplerin beklentilerini karşılamadığı ifade edildi.
Federasyonun, 24 Şubat Perşembe günü yapılacak ihale komisyonunda teklifleri tekrar gözden geçireceği, 28 Şubat Pazartesi günü ise nihai kararını vereceği öğrenildi.
Süper Lig ve TFF 1. Lig kulüpleri, bu sezon için yayın ihalesinden yaklaşık 2 milyar 650 milyon TL gelir elde ediyor.
TFF'NİN SÜPER LİG TV ÇIKIŞI
TFF Başkanı Nihat Özdemir, geçen hafta yayın ihalesiyle ilgili konuşmuştu. Özdemir, "Kulüplerimize uygun, yeterli teklif gelmezse bir Süper Lig Televizyonu kurma alternatifimiz var" demişti.
Yayın ihalesiyle ilgili olarak ise Nihat Özdemir yeni bir açıklama yaparken "Pazartesi günü yayın ihalesini yaptık. 15 tane teklif geldi. Katılanlara cuma günü saat 17.00'ye kadar süre verdik. Revize edilmiş teklifleri bekliyoruz. İlgi ve alaka var ancak elimizden geldiğince bu yayın fiyatını yükseltmeye çalışıyoruz. İnanıyorum ki teklif verenler, asıl tekliflerini henüz vermedi. Rekabeti artırmak için fiyatı yükselteceklerdir. Daha yüksek teklif gelmesini bekliyoruz. Kulüplerimizin maksimum bedel almasını isteyen bir federasyonuz. Beklediğimiz teklif gelmezse Süper Lig Televizyonu gibi bir televizyon kurulur. Kulüpler, dekoder satışı yapar ve gelir paylaşımı yapılır. Bu da düşüncemiz içerisinde var" ifadelerini kullandı.
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