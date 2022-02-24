TFF yayın ihalesi için toplantı yapacak
Futbolda naklen yayınlarındaki ihale süreci bugün tamamlanacak. İhale komisyonu, en iyi teklifi veren şirketlerden sunumlarını alınacak, son sözleri sorulacak. Kulüpler Birliği de 14.00'teki toplantıda son durumu masaya yatıracak.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun gelecek sezondan itibaren başlayacak naklen yayın hakkı için ihale sürecinde artık sona yaklaşılıyor.
28 ŞUBAT'TA AÇIKLANACAK
Sporx'in aktardığına göre, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir başkanlığındaki ihale komisyonu, işe bugün netlik kazandıracak, nihai karar 28 Şubat'ta açıklanacak. İhaleye giren yayıncı adaylarından iki kez teklif alan Naklen Yayın İhale Komisyonu, son turu bugüne bırakmıştı. Komisyon, en iyi teklifi veren şirketlerden bugün bir kez daha sunum istemişti. İddialı olan firmalar, komisyon önünde kendi tekliflerinin sunumunu yapacak, son sözlerini söyleyecek, en iyi rakamlarını iletmiş olacak. Komisyon, 14.00'de toplanacak Kulüpler Birliği Vakfı'nın toplantısında ise bu gelen son teklifleri kulüp başkanlarına iletecek ve bunlarla ilgili bilgi verecek. Başkanların burada olumlu-olumsuz düşüncelerini ileteceği ve toplantıdan bir karar çıkacağı dile getirildi.
İPTAL DE SEÇENEKLER ARASINDA
Türkiye Futbol Federasyonu, nihai kararını ise 28 Şubat'ta açıklamış olacak. Ancak, önerilerin tatmin edici bulunmaması durumunda ihalenin iptal edilebileceği de dile getirildi.
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