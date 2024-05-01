TFF ve Süper Lig devlerinden 1 Mayıs kutlaması!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Süper Lig kulüplerinden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.05.2024 - 10:52
TFF ve Süper Lig devlerinden 1 Mayıs kutlaması!
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Türkiye Futbol Federasyonu ve Süper Lig kulüpleri, 1 Mayıs İşçi Bayramı sebebiyle kutlama mesajı yayımladı.

TFF'nin sitesinde paylaşılan mesajda, "Alın terlerinin her bir damlasına emeklerini sığdıran, vatan ve millet sevgisinden aldıkları güçle hayatın ağır yükünü sırtlanarak ona anlam katan tüm işçi ve emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü içtenlikle kutlarız" ifadelerini kullandı.

SÜPER LİG DEVLERİNDEN KUTLAMA

Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Dünya medeniyetinin gücü emek ve dayanışmadan gelir. İnsanoğlu tüm hayati kazanımlarını emek yoluyla edinir ve dayanışma yoluyla kendinden sonraki kuşaklara aktarır. Bugün bir fırına girdiğimizde bizleri karşılayan farklı renklerdeki türlü ekmeğin, yerleşik hayata geçen tarih öncesi insanların buğdayı ıslah edişinin mirası olması gibi… #1MayısEmekveDayanışmaGünü kutlu olsun, dünya ve gelecek için emek veren tüm eller sağ olsun" sözleri kullanıldı.

Fenerbahçe'den yayımlanan mesajda, "Tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun!" ifadeleri yer aldı.

Beşiktaş Kulübü ise kutlama mesajında, "Ülkemizdeki tüm emekçilerin ve halkımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun" sözleri kullanıldı.

Trabzonspor ise, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun" sözleri ile 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutladı.



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