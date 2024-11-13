TFF'den Vincenzo Montella iddialarına yanıt: 'Resmi bir teklif gelse de...'
Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella hakkında çıkan Roma iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu.
Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı, Vincenzo Montella ile ilgili çıkan Roma dedikoduları üzerine açıklama yaptı.
"Roma'nın Vincenzo Montella'ya olan ilgisi hakkında ne söylersiniz?" sorusuna TRT Spor'da yanıt veren Ceyhun Kazancı, "Gayet doğal. Böyle bir kulüp kendi efsanesi ve parlayan hocasını ister. Resmi bir teklif gelmedi bize; gelse de biz hocamızdan memnunuz. Hocamız da bizden memnun. Hocamızın da böyle bir talebi olduğunu düşünmüyorum" dedi.
"KONTRATTAN ZİYADE NİYET ÖNEMLİ"
Açıklamalarına devam eden Ceyhun Kazancı, "Kimsenin kafası karışmasın. Ranieri ismini okudum. Her iki taraf da birbirinden memnun. Tek hedefimiz 2026 Dünya Kupası'na gitmek. Kontrattan ziyade niyet önemli. Dolayısıyla dışarıdan gelen bilgilere odaklanmayalım. Sayın başkanımızla da benimle de konuştu. Tek konuştuğumuz şey Dünya Kupası. Roma, konumuz değil" ifadelerini kullandı.
Mevcut sözleşmesi 2026'da sona erecek Montella, A Milli Takım'ın başında 17 maça çıktı. Bu maçlarda 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.
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