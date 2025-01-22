'The Band' rock grubunun üyelerinden Garth Hudson, 87 yaşında hayatını kaybetti
"The Band" rock grubunun üyelerinden Garth Hudson, 87 yaşında öldü.
Kanada-ABD rock grubu "The Band"in üyelerinden Garth Hudson, 87 yaşında hayatını kaybetti.
1960'ların sonunda zirveye çıkan The Band grubunun üyelerinden Hudson, New York'ta kaldığı bakımevinde yaşamını yitirdi.
Rock müziği eleştirmeni Steven Hyden, X'ten yaptığı açıklamada, Hudson'u "rock tarihinin en büyük orgcusu" olarak nitelendirdi.
Kanada-ABD rock grubu The Band, "The Weight" ve "The Night They Drove Old Dixie Down" gibi klasikleriyle tanınıyor.
Grubun 1968'de çıkardığı ilk albümü "Music From the Big Pink", rock tarihinin en önemli albümleri arasında yer alıyor.
The Band grubu, 1976 yılında ünlü "Last Waltz" konseriyle canlı performanslarını sonlandırmıştı.
Etiketler: #The band #Garth Hudson
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