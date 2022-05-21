Thomas Tuchel'den Kante'ye övgü!

İngiltere Premier Ligi ekibi Chelsea'nin teknik direktörü Thomas Tuchel, takımın yıldız ismi N'Golo Kante'ye övgü yağdırdı.

cumhuriyet.com.tr
21 Mayıs 2022 Cumartesi, 00:00
Thomas Tuchel'den Kante'ye övgü!
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Chelsea'de teknik direktör Thomas Tuchel, takımın Fransız futbolcusu N'Golo Kante'yi övdü.

Sakatlığı sebebiyle 4 maç kaçıran ve Leicester maçıyla tekrar sahalara dönen Kante için Tuchel yaptığı açıklamada, "O bizim kilit oyuncumuz. Sahada kilit oyunculara her zaman ihtiyaç vardır. O birçok maçı kaçırdı. Şu an üçüncü sırada olmamız bir mucize" dedi.

"KANTE BİZİM MBAPPE'MİZ"

Fransız yıldızı, dünya devleriyle kıyaslayan deneyimli teknik adam, "Kante bizim Salah'ımız, Van Dijk'ımız, De Bruyne'miz, Neymar'ımız, Mbappe'miz. Sahada fark yaratan oyuncunun maçların sadece yüzde 40'ını oynuyorsa bu gerçekten büyük bir problem" ifadelerini kullandı.

Ngolo Kante, bu sezon Chelsea ile çıktığı 41 maçta, 2 gol ve 5 asist yapma başarısı gösterdi.


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