THY EuroLeague'de Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu konuk ediyor
THY EuroLeague'in 28. haftası Türk derbisine sahne oluyor. Kritik haftada Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu konuk ediyor.
Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, bu akşam Euroleague'de Türk derbisine çıkıyor. Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı bu akşam saat 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Mücadele beIN SPORTS HD3 kanalından canlı yayımlanacak. Ligde Efes oynadığı 25 maçta 13 galibiyet ve 12 mağlubiyet aldı.
Sarı-lacivertliler ise çıktığı 24 müsabakanın 12'sini kazanırken, 12'sinde yenildi.
18. RANDEVU
Anadolu Efes ile Fenerbahçe, Euroleague'de bugüne kadar 17 kez rakip oldu. Söz konusu mücadelelerde sarı-lacivertliler 11 kez parkeden galip ayrılırken, lacivert-beyazlılar ise 6 kez rakibini mağlup etti. Ligin ilk yarısında Ülker Sports ve Etkinlik Salonu'nda oynanan maçı Efes 89-84'lük skorla kazanmıştı.
İSTATİSTİKLERLE İKİ TAKIM
Bu sezon Euroleague'de Anadolu Efes 83.1 sayı, 33.1 ribaund ve 17.8 asist ortalamalarıyla mücadele ederken, Fenerbahçe ise 76.1 sayı, 32.2 ribaund ve 18.3 asist ortalamalarıyla oynuyor. Efes'te Vasilije Micic 16.3 sayı, sarı-lacivertlilerde ise Jan Vesely 13.4 sayı ortalamalarıyla oynayarak takımlarına katkıda bulunuyor.
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