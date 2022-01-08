THY Euroleague'in 20. haftasındaki iki maç, koronavirüs nedeniyle ertelendi

08 Ocak 2022 Cumartesi, 16:35

THY Euroleague'in 20. haftasında 11 Ocak salı günü oynanması planlanan Zenit-ASVEL ve Monaco-UNICS Kazan maçlarının koronavirüs nedeniyle ertelendiği öğrenildi.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, koronavirüs vakaları yüzünden kadrosunda en az 8 oyuncu bulunduramayan Zenit ve UNICS Kazan kulüplerinin, 20. hafta maçları için yaptığı erteleme talebinin kabul edildiği belirtildi.

Zenit-ASVEL ve Monaco-UNICS Kazan karşılaşmalarının oynanacağı tarihlerin, Euroleague yönetimi tarafından daha sonra açıklanacağı ifade edildi.

THY Euroleague'deki 19. hafta müsabakaları da takımlardaki koronavirüs vakaları sebebiyle oynanamamıştı.