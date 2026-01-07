Tiago Djalo'dan Sergen Yalçın itirafı: 'Tammy Abraham ile birlikte...'

Beşiktaş forması giyen Portekizli stoper Tiago Djalo, beIN Sports'a özel açıklamalarda bulundu.

Kamp süreci hakkında konuşan Djalo, "Kamp çok iyi gidiyor. Herkes birlikte, hepimiz mutluyuz. Tabii maçlar olmadığı için daha çok çalışıyoruz. Hocamızın bizden istediklerini sahaya yansıtmak için buradaki çalışmalar gerçekten çok iyi gidiyor. Çok gelişmemiz gereken şeyler var ama kaliteli bir takımız. Topsuz oyunda daha iyi olmamız gerekiyor. Yediğimiz gollerde daha agresif olmalıydık ve sahada daha iyi iletişim kurmalıydık. Hocamız bunu istiyor. Bu şekilde ikinci yarıya daha iyi başlayacağımızı düşünüyorum. Pozitif bir hava var. Bunun sebebi birbirimize daha yakın olmamız. Daha çok kaynaşıyoruz. Aynı masada yemek yiyoruz, aynı yerlerde bulunuyoruz. Örneğin antrenmandan sonra yemek olunca herkes geliyor ve beraber oluyoruz. Bu sebeple iletişim artıyor. Futbol takımları ailedir ama her ailede olduğu gibi her şey mükemmel olmaz. Evet bazı oyuncular bizle çok iletişim kurmazlar ama bu doğal bir şey... Bu iletişimle düzelir. Savaşımız aynı amaç için... Hem kulüp, hem taraftar için daha iyi işler yapabileceğimizi düşünüyorum" dedi.

"HATAYA TOLERANS OLMUYOR"

Siyah-beyazlı takım ve taraftarlarını daha önce de bildiğini söyleyen 1.90'lık stoper, "Beşiktaş'ın büyük bir takım olduğunu, büyük bir taraftar grubunun olduğunu ve Türk insanının futbola bakış açısını biliyorduk. Bizden daha güçsüz takımlara kaybettiğimiz zaman hataya tolerans olmuyor. Daha bilinçli bir şekilde hepimiz savaştık. Sadece taraftar ve kulüp için değil, bizim temel mantığımız sahaya kazanmak için çıkmak olmalı. Bireysel hatalar yaptık. Bu yüzden cezalandırıldığımız maçlar oldu. Bunlar futbolun içinde var. İkinci yarıda daha iyi olmak için çalışıyoruz. Topsuz oyunda kendimizi daha çok geliştirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE MAÇINDA ÇOK İYİ BAĞLANTI KURDUK"

Fenerbahçe maçındaki mentallerini sürdürmeleri gerektiğinin altını çizen Portekizli stoper, "Bazı kritik durumlarda hepimizin takıma daha çok katkı sağlaması gerekiyor. Burada kaybedilen puanlara gelen eleştirilere sebep olarak konsantrasyonu söyleyebilirim. Bu futbolda çok önemli bir nokta. Örneğin kupadaki Fenerbahçe maçında aramızda çok iyi bağlantı kurduk ama bazı maçlarda iyi olmadığımız zaman oyunun kontrolünü kaybettiğimiz oldu. Biz her zaman maç boyunca sonuç odaklı oynamayı öğrenmeliyiz. Daha çok çalışmamız gerekiyor. Fenerbahçe maçında mental olarak çok iyiydik. Kalitemiz var. Bizim bunu her maça yansıtmamız gerekiyor. Bu takım ikinci yarıya özellikle mental açıdan çok iyi girecek." sözlerini sarf etti.

"ESK İ TIAGO ÖLDÜ"

Geçmişte yaşadığı sakatlığa değinen Djalo, "Kendimi çok eleştiririm ama 2023'te çok ağır bir sakatlık yaşadım ve futboldan 10 ay uzak kalıp çok şey kaybettim. O sakatlık bana çok farklı şeyler kattı. Futbolu daha fazla ciddiye aldım. Ben hep daha iyi olmaya çalışan bir oyuncuyum. Takım arkadaşlarım benim farklı bir karakter olduğumu söylüyor. Belki daha iyi olmak için bazı şeyleri fazla abartıyor olabilirim. Sakatlık sonrası eski Tiago yok, o Tiago öldü diyebilirim. Daha iyi olmak istiyorum. Takım arkadaşlarım bana iyi anlamda 'deli' diyor. Ben tüm takım arkadaşlarımla iyi anlaşırım. En çok iletişim kurduğum oyuncu ise El Bilal Toure" dedi.

"T ÜRK İYE'NİN FRANSA'DAN FARKI..."

Fransa Ligi ile Trendyol Süper Lig'i kıyaslayan genç defans oyuncusu, "Saygısızlık yapmak istemiyorum ama Fransa ile Türkiye ligleri arasındaki en büyük fark organizasyon... Türkiye'deki takımlar çok fazla organize değiller. Fransa'da saha içinde taktik anlamında daha belirgin şablonlar görebiliyoruz. Fransa'da top sizdeyken topla oynamak için zamanınız oluyor ama Türkiye'de daha yoğun, daha şiddetli bir tempo görüyoruz. Bire bir oynamak benim için sorun değil. Türkiye'de oyun daha geçişli oynanıyor. Bu anlamda farklı olduğunu söyleyebilirim. Lille'de sakatlanmadan önce en iyi sezonumu geçirmiştim. Bu şiddetli tempoyu seven bir oyuncuyum" sözlerini sarf etti.

"SERGEN YALÇIN'IN V İDEOLARINI İZLEDİK"

Teknik direktör Sergen Yalçın'a değinen Portekizli, "Sergen Hoca'nın geldiği haftaki maçtan önce onunla konuştuk. Bana sakin olmamı söyledi. Benim de bir Türk takımına karşı ilk maçım olacaktı. Maç iyi geçmedi ama bana daha öğretici şeyler verdi. Daha iyi olmamın sebebi sadece taraftara değil, takım arkadaşlarıma da güven vermek. Savunmada yaptığınız hatalar daha pahalıya mal olabiliyor. Sergen Hoca'nın güçlü bir karaktere sahip olduğunu biliyorum. Tammy ile onun oyunculuk zamanlarını izledik. Gerçekten çok iyi bir futbolcuymuş. Çok tecrübeli bir isim, o yüzden anlattıklarını çok kolay uygulayabiliyoruz. Bize daha agresif olmamızı, savaşmamız gerektiğini söylüyor. Ligde adil bir noktada olduğumuzu düşünmüyorum" dedi.

"DÜNYANIN EN İYİLERİNDEN OLACAK"

Eskiden beraber forma giydiği Türk futbolcular hakkında konuşan 25 yaşındaki savunmacı, Kenan Yıldız'ın ilerde dünyanın en iyilerinden olacağını belirterek, "Süper Lig'in bu kadar rekabetçi bir lig olduğunu bilmiyordum. Juventus'tan Kenan'ı çok seviyorum. Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı, Merih Demiral... Hepsiyle iletişimim var. Burak Yılmaz, Lille'deki şampiyonluk senesinde hepimize yardım etti. İstanbul'la ve Beşiktaş'la ilgili bana çok iyi şeyler söyledi. Ben de o dönem burada çok mutlu olabileceğimizi fark ettim. Benim için en iyi seçenek Beşiktaş'tı... Gaziantep FK maçından sonra onunla konuştuk. Kendisi benim için özel bir insan, şampiyonluğumuzda Ligue 1'in en iyi oyuncularından biriydi. Ona teşekkür mahiyetinde formamı verdim. Teknik direktör olarak çok iyi işler çıkartıyor. Merih ile uzun süre beraber oynadık. Kendisiyle çok iyi bir arkadaşlığımız var. Kendisine çok yardımcı olmuştum. İkimiz beraber oynuyorduk, onunla kupalar kazandık. Sahada her şeyi yapan çılgın bir oyuncu. Yusuf her zaman enseme vururdu. Türkiye'de biz sevdiğimize böyle vururduk' derdi. Zeki çok sakin bir oyuncuydu. Kenan Yıldız'la farklı bir bağım olduğunu düşünüyorum. Juventus'a ilk gittiğimde çok ritmim yoktu. Bana çok iyi davranmıştı. Kenan gerçekten benim için özel bir insan. İnanılmaz bir oyuncu, harika bir karakteri var. Dünyanın en iyilerinden biri olacak. Sadece saha içinde değil, saha dışında da harika bir karakteri var" ifadelerini kullandı.

Son olarak taraftara seslenen Djalo, "Beşiktaş'ta başarılı olmam gerekiyor çünkü burada başarılı olursam çevremdeki herkes ve taraftarlar mutlu olacak. İkinci devrede elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bunun için çalışacağımın sözünü veriyorum" dedi.