TOFAŞ, FIBA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasına galibiyetle başladı
FIBA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında F Grubu'nda TOFAŞ, Belçika'nın Filou Oostende'yi 92-83 mağlup etti.
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında F Grubu'nda TOFAŞ, Belçika'nın Filou Oostende'yi 92-83 mağlup etti.
Karşılaşmaya pota altındaki uzunlarıyla boyalı alana etkili kullanarak başlayan TOFAŞ, Muhsin Yaşar ve Zubcic'ten bulduğu skorlarla 5. dakikayı 11-7 önde geçti. Etkili oyuna Cruz ve Cook'ta set hücumlarıyla katkı sağlayınca Bursa temsilcisi ilk çeyreği farkı çift hanelere çıkararak 29-16 üstün tamamladı.
İkinci çeyreğe oyuncularını dinlendirmek için rotasyonla başlayan TOFAŞ karşısında Filou Osstende Mc Coy ve Jantunen ile hücumda etkili oldu ve fark 13. dakikada 7'ye (32-25) indi. Bursa temsilcisinin skor üretmekte sıkıntılar çektiği çeyrekte Booth ile içeriyi zorlayarak sayılar bulan konuk ekip karşısında deneyimli oyuncusu Zubcic ile tempoyu tekrar bulan TOFAŞ, soyunma odasına 49-38 önde girdi.
İki takımın karşılıklı basketleriyle başlayan üçüncü periyotun 23. dakikası 55-45 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle geçildi. Özellikle Muhsin Yaşar ve Zubcic ile rakibine hücumda sıkıntılar yaşatan TOFAŞ, bu çeyrekte seyirci desteğiyle beraber enerjisini yükseltti ve final periyotuna 16 sayılık farkla (76-60) gitmeyi başardı.
Son periyotta açılan farkın rahatlığıyla rakibine skorda geri dönüş şansı tanımayan TOFAŞ, parkeden 92-83 galip ayrıldı.
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