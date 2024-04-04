TOFAŞ ilk maçta avantajı alamadı
Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında TOFAŞ, deplasmanda Tenerife'ye 83-77 yenildi.
Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında TOFAŞ, deplasmanda İspanya'nın Lenovo Tenerife ekibine 83-77 yenildi.
Santiago Martin Arena'da oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 21-16 geride bitiren TOFAŞ, soyunma odasına 35-31 üstünlükle gitti.
Başa baş mücadeleye sahne olan karşılaşmanın üçüncü periyodu, 55-55 eşitlikle tamamlandı. Son periyotta daha iyi hücum eden Lenovo Tenerife, mücadeleden 83-77 galip ayrıldı ve seride 1-0 öne geçti.
İki takım arasındaki ikinci maç, 10 Nisan Çarşamba günü Bursa'da oynanacak.
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