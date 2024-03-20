TOFAŞ, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde!

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Strasbourg'a 78-65 mağlup olan TOFAŞ son maçını kaybetmesine rağmen grup ikincisi olarak çeyrek finale çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.03.2024 - 09:23
TOFAŞ, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde!
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Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu altıncı ve son haftasında TOFAŞ, deplasmanda Fransa'nın SIG Strasbourg ekibine 78-65 mağlup olmasına rağmen çeyrek finale yükseldi.

Strasbourg kentinde oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 30-16 önde geçen ev sahibi ekip, soyunma odasına da 51-32 üstünlükle gitti.

Oyunun kontrolünü ikinci yarıda da elinde tutan Fransız temsilcisi, son çeyreğine 63-50 önde girdiği mücadeleden 78-65 galip ayrıldı.

I Grubu'nda ilk iki sırayı alan İspanyol ekibi Unijaca ile TOFAŞ, çeyrek final biletini aldı.


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