Tofaş seriyi son maça taşıdı

Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında TOFAŞ, sahasında İspanya temsilcisi Lenovo Tenerife'yi 90-81 yendi.

AA
Yayınlanma: 10.04.2024 - 21:28
Tofaş seriyi son maça taşıdı
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TOFAŞ, sahasında İspanya temsilcisi Lenovo Tenerife'yi 90-81 mağlup etti. 

Seride 1-1 eşitliği yakalayan Bursa temsilcisi, dörtlü finale kalabilmek için 17 Nisan'da İspanya'da oynanacak karşılaşmada mücadele edecek.

Üç karşılaşma üzerinden oynanacak eşleşmelerde iki galibiyete ulaşan taraf, adını Dörtlü Final'e yazdıracak.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Wojciech Liszka (Polonya), Martins Kozlovkis (Letonya), Gatis Salins (Letonya)

TOFAŞ: Özgür Cengiz, Winston 19, Prewitt 5, Homesley 26, Tolga Geçim 6, Denmon 5, Ege Demir, O'Brien 21, Sakic 4, Wiley 4, Mustafa Kurtuldum

Lenovo Tenerife: Vicedo 3, Fitipaldo 13, Huertas 5, Guy 34, Diop, Sastre 5, Shermadini 4, Abromatis, Cook 2, Lopez, Guerra 10, Doornekamp 5

1. Periyot: 21-26

Devre: 43-38

3. Periyot: 68-63


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