TOFAŞ, Yunanistan'dan zaferle döndü!

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. tur K Grubu dördüncü maçında TOFAŞ, Yunanistan'ın Maroussi ekibini deplasmanda 77-74 mağlup etti.

TOFAŞ, Yunanistan'dan zaferle döndü!
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AA
Yayınlanma: 16.01.2025 - 10:12

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. tur K Grubu dördüncü maçında TOFAŞ, Yunanistan'ın Maroussi ekibini deplasmanda 77-74 yendi.

Maroussi Saint Thomas Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 21-20 önde tamamlayan Yunan ekibi, soyunma odasına da 47-43 üstün gitti.

Savunmaların ön plana çıktığı üçüncü çeyrekte rakibini yakalayan (57-57) TOFAŞ, final periyodunu daha iyi oynadı ve sahadan 77-74 galip ayrıldı.

TOFAŞ, grupta dördüncü maçında 3. galibiyetini alarak liderliğini sürdürürken, Maroussi 2. yenilgisini yaşadı.


Etiketler: #Maroussi Basketbol #Tofaş #Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası

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